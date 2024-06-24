Армія РФ атакувала ракетами Покровськ. Загинуло 4 людей, понад 30 поранено

Росіяни випустили по місту Покровськ на Донеччині дві ракети «Іскандер-М». Зруйнували приватний будинок і пошкодили ще 16.

Росіяни обстріляли ракетами Покровськ на Донеччині

Як повідомив голова Донецької обласної військової організації Вадим Філашкін, станом на 14:15, попередньо, щонайменше четверо людей загинули і 34 поранені.

Серед постраждалих — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані.

На місці працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують необхідну медичну допомогу.

За словами Філашкіна, ця атака стала одним із найбільших ударів росіян по мирних жителях за останній час. Її остаточні наслідки ще належить встановити.

Що відомо про попередній обстріл Покровська

Російські військові 7 серпня 2023 року обстріляли багатоповерхівку в місті Покровськ (Донецька область). Ворог спочатку атакував будинок "Іскандерами".

Ракети пошкодили приватні та девʼяти- і пʼятиповерховий будинки, готель, заклади харчування, магазини й адмінбудівлі.

Повторна атака була по рятувальникам та поліцейським, які працювали над ліквідацією наслідків.