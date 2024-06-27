На Миколаївщині через падіння уламків ракети РФ сталася ДТП. Є поранені

27 червня під час відбиття ракетної атаки РФ, у Миколаївській області уламки впали на трасу. Є постраждалі.

Що відомо про аварію в Миколаївській області

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталія Кіма, зранку 27 червня в Миколаївському районі внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу.

За його словами, в результаті поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль.

Також сталася ДТП, в якій постраждав інший водій, — додав Кім. Поширити

Що відомо про обстріл РФ по Україні

У ніч на 27 червня російські війська масово обстріляли територію України, використавши дрони та ракети. Вибухи чути було у Києві, на Хмельниччині.

Як раніше зазначав Кім, над Миколаївською областю було збито шість російських дронів і три крилаті ракети.

Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. — РФ.);

4 крилаті ракети "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області — РФ.);

23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків — Приморсько-Ахтарськ — РФ).