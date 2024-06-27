На Миколаївщині через падіння уламків ракети РФ сталася ДТП. Є поранені

27 червня під час відбиття ракетної атаки РФ, у Миколаївській області уламки впали на трасу. Є постраждалі.
Головні тези:
- Під час відбиття ракетної атаки РФ на Миколаївщині сталося ДТП через падіння уламків на трасу, є поранені.
- Російські війська масово обстрілювали територію України в ніч на 27 червня, використовуючи дрони та ракети.
- У результаті протиповітряного бою над Миколаївською областю було збито 6 російських дронів, 3 крилаті ракети та 23 ударні БпЛА.
- Кількість збитих повітряних цілей включає в себе 4 крилаті ракети 'Калібр', 1 керовану авіаційну ракету та 23 ударні БпЛА типу 'Shahed-131/136'.
Що відомо про аварію в Миколаївській області
Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталія Кіма, зранку 27 червня в Миколаївському районі внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу.
За його словами, в результаті поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль.
Що відомо про обстріл РФ по Україні
У ніч на 27 червня російські війська масово обстріляли територію України, використавши дрони та ракети. Вибухи чути було у Києві, на Хмельниччині.
Як раніше зазначав Кім, над Миколаївською областю було збито шість російських дронів і три крилаті ракети.
Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:
1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. — РФ.);
4 крилаті ракети "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області — РФ.);
23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків — Приморсько-Ахтарськ — РФ).
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