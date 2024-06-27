На Миколаївщині через падіння уламків ракети РФ сталася ДТП. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

На Миколаївщині через падіння уламків ракети РФ сталася ДТП. Є поранені

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
ракета

27 червня під час відбиття ракетної атаки РФ, у Миколаївській області уламки впали на трасу. Є постраждалі.

Головні тези:

  • Під час відбиття ракетної атаки РФ на Миколаївщині сталося ДТП через падіння уламків на трасу, є поранені.
  • Російські війська масово обстрілювали територію України в ніч на 27 червня, використовуючи дрони та ракети.
  • У результаті протиповітряного бою над Миколаївською областю було збито 6 російських дронів, 3 крилаті ракети та 23 ударні БпЛА.
  • Кількість збитих повітряних цілей включає в себе 4 крилаті ракети 'Калібр', 1 керовану авіаційну ракету та 23 ударні БпЛА типу 'Shahed-131/136'.

Що відомо про аварію в Миколаївській області

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталія Кіма, зранку 27 червня в Миколаївському районі внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу.

За його словами, в результаті поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль.

Також сталася ДТП, в якій постраждав інший водій, — додав Кім.

Що відомо про обстріл РФ по Україні

У ніч на 27 червня російські війська масово обстріляли територію України, використавши дрони та ракети. Вибухи чути було у Києві, на Хмельниччині.

Як раніше зазначав Кім, над Миколаївською областю було збито шість російських дронів і три крилаті ракети.

Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. — РФ.);

  • 4 крилаті ракети "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області — РФ.);

  • 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків — Приморсько-Ахтарськ — РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей: 4 крилаті ракети "Калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136, — повідомив генерал.

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