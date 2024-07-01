В Воздушных силах ВСУ поделились подробностями отражения атаки РФ на Киев

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что российские войска вечером 30 июня и ночью 1 июля били по Украине ракетами "Искандер".
Главные тезисы
- Российские войска нанесли ракетные удары по Киеву и Днепру с использованием ракет “Искандер”, повреждена инфраструктура.
- Воздушные силы ВСУ активно реагируют на угрозу и сотрудничают с экстренными службами для ликвидации последствий атак.
- Мэр Киева подтвердил факт падения ракеты в Оболонском районе, приведший к возгоранию жилого дома.
- Несмотря на напряженную обстановку, ВСУ готовы защищать свою территорию и мирное население от агрессии России.
РФ била по Киеву и Днепру "Искандерами"
Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что российские войска этой ночью нанесли один баллистический удар тремя ракетами "Искандер-М" по городу Днепр.
Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".
По его словам, враг бил баллистикой и по Кропивницкому.
Также вечером 30 июня, примерно в 19:30, враг применил крылатые ракеты "Искандер-К" по Киеву.
Евлаш отметил, что оккупанты продолжают сбрасывать КАБы на населенные пункты.
Россия атаковала Киев
Как сообщил мэр города Виталий Кличко, во время тревоги в Киевской области работало ПВО. Однако позже был зафиксирован вызов экстренных служб в Оболонский район столицы.
Впоследствии он уточнил, что в Оболонском районе обломки ракеты упали на жилой дом. Там произошло возгорание на 8 и 9 этажах.
Эту же информацию подтвердили и в КМВА, уточнив, что на месте уже работают все необходимые экстренные службы ГСЧС.
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