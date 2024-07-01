В Воздушных силах ВСУ поделились подробностями отражения атаки РФ на Киев

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что российские войска вечером 30 июня и ночью 1 июля били по Украине ракетами "Искандер".

РФ била по Киеву и Днепру "Искандерами"

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что российские войска этой ночью нанесли один баллистический удар тремя ракетами "Искандер-М" по городу Днепр.

Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

Этой ночью противник нанес баллистический удар по городу Днепр своими тремя ракетами "Искандер-М". Илья Евлаш Спикер Воздушных сил ВСУ

По его словам, враг бил баллистикой и по Кропивницкому.

Также вечером 30 июня, примерно в 19:30, враг применил крылатые ракеты "Искандер-К" по Киеву.

Удалось сбить две ракеты. К сожалению, в результате падения обломков была повреждена инфраструктура. В общем, видим, что ночь была относительно спокойной. Враг не применял своих беспилотников, однако продолжаем наблюдать присутствие вражеской тактической авиации вблизи Харькова и Херсона и других прифронтовых городов. Поделиться

Евлаш отметил, что оккупанты продолжают сбрасывать КАБы на населенные пункты.

Россия атаковала Киев

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, во время тревоги в Киевской области работало ПВО. Однако позже был зафиксирован вызов экстренных служб в Оболонский район столицы.

Впоследствии он уточнил, что в Оболонском районе обломки ракеты упали на жилой дом. Там произошло возгорание на 8 и 9 этажах.

Эту же информацию подтвердили и в КМВА, уточнив, что на месте уже работают все необходимые экстренные службы ГСЧС.