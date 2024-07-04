За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові ліквідували ще 1 тис 200 окупантів злочинної армії РФ.

Що відомо про загальні та поточні втрати армії РФ у війні проти України

особового складу - 547 тис 470 (+1 тис 200) осіб ліквідовано;

танків - 8 тис 132 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 15 тис 600 (+17) од.;

артилерійських систем - 14 тис 777 (+65) од.;

РСЗВ - 1 тис 115 од.;

засоби ППО - 878 (+2) од.;

літаків - 360 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 тис 694 (+26) од.;

крилатих ракет - 2 тис 342 (+6) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 19 тис 923 (+73) од.;

спеціальної техніки - 2 тис 468 (+4) од.

Що аналітики кажуть стосовно ситуації на фронті

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), українські військові мають успіхи у просуванні територією Вовчанська на Харківщині.

Відповідно до геолокаційних кадрів станом на 3 липня, українські військові мали просування по вулиці Соборній у центрі Вовчанська.

Протягом 2-3 липня бойові дії також тривали в районах Глибокого та Липців.

На Луганщині українські військові домоглись просування в районі Кремінної.

Згідно із геолокаційними даними станом на 2 липня, ЗСУ просунулись на південний схід від Новоєгорівки.

За твердженнями російських “воєнкорів”, окупаційна армія РФ мала незначне просування до Макіївки. Нібито тут ЗСУ провели дві невдалі спроби атак.

Однак аналітики ISW не мають підтверджень цих заяв.

За словами іншого російського блогера, підрозділи злочинної армії РФ нібито просунулись на 1,6 км в глибину на схід від Стельмахівки.

Окрім цього російські окупанти продовжують атаки поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Невського та Греківки, біля Тернів і Торського, а також у районі Серебрянського лісу.

На Донеччині злочинна армія РФ продовжує безуспішні спроби наступу у напрямку Сіверська.

Кремлівські “воєнкори” заявляють, що російські окупанти нібито близькі до прориву оборони ЗСУ в смугах біля Спірного.

Протягом 3 липня бойові дії тривали поблизу Білогорівки та біля Спірного, Виїмки та Івано-Дарівки.

Аналітики заявляють про нещодавне просування підрозділів окупаційної армії РФ в межах найсхіднішої частини Часового Яру.

За словами командира одного з батальйонів ЗСУ, що тримають оборону в мікрорайоні Канал, станом на 2 липня російські окупанти повністю захопили мікрорайон Канал і продовжують просуватись у бік Часового Яру.

Український аналітик Костянтин Машовець також повідомив 2 липня, що ЗСУ "повністю втратили" мікрорайон Канал.

При цьому в міноборони країни-агресорки 3 липня заявили, що російські окупаційні війська нібито повністю захопили Новий мікрорайон.

Аналітики ISW не мають візуальних підтверджень цим заявам, однак припускають, що українські військові, ймовірно, відступили з мікрорайону Канал.

Війська РФ, ймовірно, незабаром розпочнуть атаку через Сіверсько-Донецький канал Донбасу в центр Часового Яру зі своїх позицій у мікрорайоні Каналу, якщо вони цього ще не зробили, - прогнозують аналітики. Поширити

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські окупанти також проводять атаки поблизу Калинівки, біля Іванівського та біля Кліщіївки.

Нещодавно українським військовим вдалось повернути втрачені позиції на південний схід від Часового Яру.

Кадри з геолокацією демонструють, як ЗСУ атакують російські позиції вздовж смуги на південь від Кліщіївки.

Окрім цього окупаційна армія РФ продовжує атаки на захід і південний захід від Донецька.

Відповідно до даних геолокації станом на 3 липня, російські окупанти просунулися на північний захід вздовж вулиці Академіка Корольова в центрі Красногорівки.

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ також просувалися в центрі Красногорівки вулицями Мічуріна, Відродження, Гагаріна, Калинів, Суворова, Чкалова, Чехова та Матросова.

Один блогер також розповідав, що війська РФ нібито просунулися до 2 км у районі Вугледара.

За інформацією Генштабу, злочинна армія РФ протягом 3 липня проводила атаки в районах Красногорівки та Георгіївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

Війська РФ продовжили атаки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 3 липня, але без просування.

Один російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися в полях на північ і захід від Старомайорського, а інший блогер розповідав, що вони просунулися до 700 метрів у напрямку Макарівки.

Аналітики не мають підтверджень цим заявам.

Окрім цього російські окупанти атакують поблизу Урожайного.

Протягом 3 липня бойові дії продовжувались і у Запорізькій області, однак без підтверджених змін лінії фронту.

Війська РФ атакували поблизу Роботиного, біля Новоданилівки, Новопокровки, поблизу Щербаків і Новоандріївки.

Протягом 3 липня тривали бої на лівому березі Херсонщини в районі Кринок і на островах дельти річки Дніпро.

3 липня російський "воєнкор" заявив, що 30 червня український HIMARS завдав удару по командному пункту російського угруповання військ "Дніпро" поблизу окупованого Генічеська Херсонської області.

За його словами, можливо, було поранено командувача угруповання військ "Дніпро" та ВДВ (ВДВ) генерал-полковника Михайла. Теплінського.

Аналітики не можуть підтвердити ці заяви.