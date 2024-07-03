ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 16 танків та 57 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 16 танків та 57 артсистем

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 16 танків та 57 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 546 270 військових.

Головні тези:

 

  • Українські військові завдали значних втрат російській армії, знищивши 16 танків та 57 артилерійських систем.
  • Протягом червня військові Донбасу нанесли рекордні втрати армії РФ, зокрема у сфері ствольної артилерії та ППО.
  • За словами експерта, ефективність українських військових у знищенні ворожої техніки, зокрема систем ППО, залишається високою.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1180 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8123 (+16) од.;

  • бойових броньованих машин — 15 583 (+17) од.;

  • артилерійських систем — 14 712 (+57) од.;

  • РСЗВ — 1115 (+1) од.;

  • засоби ППО — 876 (+2) од.;

  • літаків — 360 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 668 (+27) од.;

  • крилатих ракет — 2336 (+1) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19 850 (+63) од.;

  • спеціальної техніки — 2464 (+12) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

ЗСУ протягом червня завдали армії РФ рекордних втрат

За словами військового аналітика з групи “Інформаційний спротив” Олександра Коваленка, протягом червня українські військові на фронті завдали злочинній армії РФ рекордних втрат, зокрема, у ствольній артилерії та іншій військовій техніці. 

Коваленко зазначив, що протягом червня українські військові знищили 59 систем ворожої ППО, що є другим за кількістю результатом від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Це стало можливим завдяки системній роботі зі знищення систем С-300/С-400 — як у тимчасово окупованому Криму, так і на материковій території України та Росії. Як бачимо, результативність полювання на російську ППО досить висока, і воно триває! — пояснив Коваленко.

Він підкреслив, що протягом минулого місяця окупаційна армія РФ втратила рекордну кількість ствольної артилерії від початку масштабного вторгнення.

Мова йде про 1 тис 415 артсистем.

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