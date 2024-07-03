ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 16 танков и 57 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 546270 военных.
Главные тезисы
- Общее количество потерь русской армии с начала вторжения значительно высоко - 546270 военных.
- Известно, что за сутки уничтожено 1180 российских захватчиков, включая 16 танков и 57 артсистем.
- Украинские военные достигли рекордных успехов в уничтожении вражеской ПВО, что создает серьезные проблемы для армии РФ.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1180 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8123 (+16) ед;
боевых бронированных машин — 15 583 (+17) ед;
артиллерийских систем — 14 712 (+57) ед;
РСЗО — 1115 (+1) ед;
средства ПВО — 876 (+2) ед;
самолетов — 360 ед.;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 668 (+27) ед;
крылатых ракет — 2336 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19 850 (+63) ед;
специальной техники — 2464 (+12) ед.
ВСУ в течение июня нанесли армии РФ рекордные потери
По словам военного аналитика из группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в течение июня украинские военные на фронте нанесли преступной армии РФ рекордные потери, в частности, в ствольной артиллерии и другой военной технике.
Коваленко отметил, что в течение июня украинские военные уничтожили 59 систем вражеской ПВО, что является вторым по количеству результатом с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
Он подчеркнул, что за прошедший месяц оккупационная армия РФ потеряла рекордное количество ствольной артиллерии с начала масштабного вторжения.
Речь идет об 1 тыс. 415 артсистемах.
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