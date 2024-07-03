ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 16 танков и 57 артсистем

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1180 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 8123 (+16) ед;

боевых бронированных машин — 15 583 (+17) ед;

артиллерийских систем — 14 712 (+57) ед;

РСЗО — 1115 (+1) ед;

средства ПВО — 876 (+2) ед;

самолетов — 360 ед.;

вертолетов — 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 668 (+27) ед;

крылатых ракет — 2336 (+1) ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 19 850 (+63) ед;

специальной техники — 2464 (+12) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

ВСУ в течение июня нанесли армии РФ рекордные потери

По словам военного аналитика из группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в течение июня украинские военные на фронте нанесли преступной армии РФ рекордные потери, в частности, в ствольной артиллерии и другой военной технике.

Коваленко отметил, что в течение июня украинские военные уничтожили 59 систем вражеской ПВО, что является вторым по количеству результатом с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Это стало возможным благодаря системной работе по уничтожению систем С-300/С-400 как во временно оккупированном Крыму, так и на материковой территории Украины и России. Как видим, результативность охоты на российскую ПВО достаточно высока, и она продолжается! — объяснил Коваленко. Поделиться

Он подчеркнул, что за прошедший месяц оккупационная армия РФ потеряла рекордное количество ствольной артиллерии с начала масштабного вторжения.

Речь идет об 1 тыс. 415 артсистемах.