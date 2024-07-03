ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 16 танков и 57 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 16 танков и 57 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 16 танков и 57 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 546270 военных.

Главные тезисы

 

  • Общее количество потерь русской армии с начала вторжения значительно высоко - 546270 военных.
  • Известно, что за сутки уничтожено 1180 российских захватчиков, включая 16 танков и 57 артсистем.
  • Украинские военные достигли рекордных успехов в уничтожении вражеской ПВО, что создает серьезные проблемы для армии РФ.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1180 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8123 (+16) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 583 (+17) ед;

  • артиллерийских систем — 14 712 (+57) ед;

  • РСЗО — 1115 (+1) ед;

  • средства ПВО — 876 (+2) ед;

  • самолетов — 360 ед.;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 668 (+27) ед;

  • крылатых ракет — 2336 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19 850 (+63) ед;

  • специальной техники — 2464 (+12) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

ВСУ в течение июня нанесли армии РФ рекордные потери

По словам военного аналитика из группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в течение июня украинские военные на фронте нанесли преступной армии РФ рекордные потери, в частности, в ствольной артиллерии и другой военной технике.

Коваленко отметил, что в течение июня украинские военные уничтожили 59 систем вражеской ПВО, что является вторым по количеству результатом с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Это стало возможным благодаря системной работе по уничтожению систем С-300/С-400 как во временно оккупированном Крыму, так и на материковой территории Украины и России. Как видим, результативность охоты на российскую ПВО достаточно высока, и она продолжается! — объяснил Коваленко.

Он подчеркнул, что за прошедший месяц оккупационная армия РФ потеряла рекордное количество ствольной артиллерии с начала масштабного вторжения.

Речь идет об 1 тыс. 415 артсистемах.

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