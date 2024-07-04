Україна потребує більше озброєння для оснащення нових бригад ЗСУ — аналітики

ЗСУ формують кілька штурмових бригад, але запізнілі та недостатні за обсягами поставки західних озброєнь, скоріш за все, не дозволять укомплектувати їх на достатньому рівні.

Україна формує кілька нових бригад, але не може їх озброїти

Зазначається, що своєчасна і належна західна безпекова допомога залишається вирішальним фактором, що визначає, коли та в якому масштабі Сили оборони зможуть перехопити ініціативу на полі бою та провести у майбутньому оперативні контрнаступальні операції.

В ISW послалися на інтерв'ю президента Володимира Зеленського агентству Bloomberg, в якому він заявив, що для контрнаступу щонайменше 10 новостворених бригад ЗСУ потребують важкої техніки — бойових механізованих машин, бронетранспортерів, танків і важкої артилерії. А командир однієї з бригад, що нині перебуває в районі Часового Яру зазначив, що українські сили скоріше потребують боєприпасів, ніж живої сили.

У звіті також послалися на слова Зеленського про те, що військова техніка надто довго прибуває на фронт.

Таким чином він повторив свої коментарі від початку червня 2024 року про те, що повільне прибуття американської допомоги у сфері безпеки, ускладнює зусилля України щодо оснащення резервних бригад, а також достатнього для їхнього залучення до оборонних операцій.

Останніми місяцями українські ЗМІ регулярно наголошували на відсутності достатньої кількості матеріальних засобів для оснащення всіх нових українських бригад, які зараз формуються, і поточні повідомлення свідчать про те, що Україна не зможе повністю укомплектувати всі свої майбутні бригади без надходження додаткової західної безпекової допомоги. Багатомісячна затримка західної допомоги посилила виклики, пов'язані з мобілізаційними зусиллями країни, — йдеться у звіті. Поширити

Що відомо про стратегію затяжної війни Путіна

Нагадаємо, раніше в ISW заявили, що Путін розраховує перемогти Україну, якщо затягне бойові дії на невизначений час.

Водночас, західні партнери можуть послабити бажання Росії вести затяжну війну, якщо дадуть Україні достатньо зброї та допомоги.

Тим часом Кремль може використати поточний тиск на Торецьк для просування або у районі Часового Яру, або в районі Авдіївки.