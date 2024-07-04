Україна потребує більше озброєння для оснащення нових бригад ЗСУ — аналітики

ЗСУ формують кілька штурмових бригад, але запізнілі та недостатні за обсягами поставки західних озброєнь, скоріш за все, не дозволять укомплектувати їх на достатньому рівні.
Головні тези:
- Нестача західного озброєння гальмує процес укомплектування нових штурмових бригад ЗСУ.
- Сили оборони України потребують важкої техніки: бойові машини, танки, артилерію.
- Повільне надходження американської допомоги ускладнює зусилля країни щодо оснащення бригад.
- Важливість постачання озброєння визначає успішність оборонних операцій ЗСУ.
- Потреба у зброї для України може вплинути на бажання Росії вести затяжну війну.
Україна формує кілька нових бригад, але не може їх озброїти
Зазначається, що своєчасна і належна західна безпекова допомога залишається вирішальним фактором, що визначає, коли та в якому масштабі Сили оборони зможуть перехопити ініціативу на полі бою та провести у майбутньому оперативні контрнаступальні операції.
В ISW послалися на інтерв'ю президента Володимира Зеленського агентству Bloomberg, в якому він заявив, що для контрнаступу щонайменше 10 новостворених бригад ЗСУ потребують важкої техніки — бойових механізованих машин, бронетранспортерів, танків і важкої артилерії. А командир однієї з бригад, що нині перебуває в районі Часового Яру зазначив, що українські сили скоріше потребують боєприпасів, ніж живої сили.
У звіті також послалися на слова Зеленського про те, що військова техніка надто довго прибуває на фронт.
Таким чином він повторив свої коментарі від початку червня 2024 року про те, що повільне прибуття американської допомоги у сфері безпеки, ускладнює зусилля України щодо оснащення резервних бригад, а також достатнього для їхнього залучення до оборонних операцій.
Що відомо про стратегію затяжної війни Путіна
Нагадаємо, раніше в ISW заявили, що Путін розраховує перемогти Україну, якщо затягне бойові дії на невизначений час.
Водночас, західні партнери можуть послабити бажання Росії вести затяжну війну, якщо дадуть Україні достатньо зброї та допомоги.
Тим часом Кремль може використати поточний тиск на Торецьк для просування або у районі Часового Яру, або в районі Авдіївки.
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