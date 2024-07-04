Україна має 14 неукомплектованих бригад. Зеленський назвав причину

Зеленський заявив про 14 неукомплектованих бригад у ЗСУ

Як відзначив президент України Володимир Зеленський, наразі ситуація на фронті є проблемною, але не патовою. Її можна вирішити, якщо уся обіцяна допомога з боку союзників України надійде, але цього поки що не сталось.

У нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв. У нас стоять 14 бригад, які неукомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували та говорили. Пакети повинні приходити, але вони йдуть повільно Володимир Зеленський Президент України

Зеленський відзначив, що Київ вдячний Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) за надання підтримки, втім Україна не може говорити про контрнаступальні дії тоді, коли уся допомога не прийшла. Сьогодні ж Сили оборони зосереджені на тому, щоб захистити території від ворога.

Відповідаючи на питання, чи відбудеться контрнаступ України у 2024 або ж 2025 році, президент заявив, що Сили оборони підуть в наступ тоді, коли отримають усю обіцяну допомогу з боку США та європейських союзників.

Я не знаю (графік, — ред.), ніхто не знає. На жаль. І це найбільша трагедія цієї війни. Між рішенням і реальним фактом у нас на жаль дуже довго, — відзначив Володимир Зеленський. Поширити

Росія користується ситуацією

Як пояснив президент Володимир Зеленський, Росія користується тим, що Україна довго очікує на допомогу.

Зокрема завдяки публічним заявам ворог проінформований про те, що Київ може готуватись до контрнаступу, або ж про те, в яку частину країни піде та, чи інша зброя. Це ускладнює можливість зробити для ворога "сюрприз".

Натомість Володимир Зеленський зауважив, що ситуація із поповненням війська людьми значно краща, ніж була в попередні три місяці.