Україна має 14 неукомплектованих бригад. Зеленський назвав причину

Наразі Україна має 14 неукомплектованих бригад. Контрнаступ розпочнеться тоді, коли Сили оборони отримають усю обіцяну допомогу.
Головні тези:
- Проблема неукомплектованих бригад у Збройних силах України може бути вирішена за умови отримання усієї обіцяної допомоги від союзників.
- Володимир Зеленський зауважив, що ситуація з поповненням війська людьми покращилася за останні три місяці.
- Росія користується тим, що Україна очікує на допомогу, отримання якої затримується, що ускладнює ситуацію на фронті.
- Силові структури України зосереджені на захисті територій від ворога і не можуть розпочати контрнаступ без необхідної підтримки.
- Президент наголосив на важливості отримання не лише підтримки від Заходу, але і швидкого поповнення обладнання для ЗСУ.
Зеленський заявив про 14 неукомплектованих бригад у ЗСУ
Як відзначив президент України Володимир Зеленський, наразі ситуація на фронті є проблемною, але не патовою. Її можна вирішити, якщо уся обіцяна допомога з боку союзників України надійде, але цього поки що не сталось.
Зеленський відзначив, що Київ вдячний Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) за надання підтримки, втім Україна не може говорити про контрнаступальні дії тоді, коли уся допомога не прийшла. Сьогодні ж Сили оборони зосереджені на тому, щоб захистити території від ворога.
Відповідаючи на питання, чи відбудеться контрнаступ України у 2024 або ж 2025 році, президент заявив, що Сили оборони підуть в наступ тоді, коли отримають усю обіцяну допомогу з боку США та європейських союзників.
Росія користується ситуацією
Як пояснив президент Володимир Зеленський, Росія користується тим, що Україна довго очікує на допомогу.
Зокрема завдяки публічним заявам ворог проінформований про те, що Київ може готуватись до контрнаступу, або ж про те, в яку частину країни піде та, чи інша зброя. Це ускладнює можливість зробити для ворога "сюрприз".
Натомість Володимир Зеленський зауважив, що ситуація із поповненням війська людьми значно краща, ніж була в попередні три місяці.
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