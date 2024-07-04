За інформацією Генштабу, окупаційна армія РФ значно збільшила спроби атак в районі Торецька на Донеччині. Протягом минулої доби українські військові вже 160 разів вступали у бій із підрозділами російських окупантів.

Що відбувається на фронті

Зазначається, що на Харківщині російські окупанти провели 15 атак в районах Вовчанська, Глибокого і Липців.

У напрямку Куп’янська протягом доби зафіксовано 8 ворожих атак в районах Синьківки на Харківщині і Стельмахівки на Луганщині.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог провів 32 безуспішні атаки поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Тернів та на території Серебрянського лісництва.

У напрямку Сіверська українськими військовими було відбито 3 ворожі атаки в районах Верхньокам’янського та Виїмки.

У напрямку Краматорська ЗСУ відбили 8 спроб російських окупантів прорвати оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру.

У напрямку Покровська протягом доби зафіксовано 37 ворожих спроб атак поблизу Калинового, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Прогресу, Яснобродівки, Уманського, Карлівки.

У напрямку Курахового ЗСУ продовжують стримувати наступ російських окупантів в районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог провів 16 безуспішних атак.

На Торецькому напрямку агресор значно активізувався - вчинив 25 атак, зокрема, у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині, - підкреслюється у ранковому зведенні Генштабу. Поширити

Противник також здійснив п’ять атак на позиції ЗСУ в районах Водяного та Урожайного.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

У Запорізькій області протягом доби зафіксовано 9 боїв біля Роботиного та Щербаків.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі три атаки росіян успіху не мали.

Що кажуть аналітики

За інформацією оглядачів аналітичного порталу DeepState, окупаційній армії РФ нібито вдалось захопити населені пункти Сокіл та Восход на Донеччині.

Крім того, росіяни просунулися на кількох ділянках у Харківській та Донецькій областях.