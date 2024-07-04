По информации Генштаба, оккупационная армия РФ значительно увеличила попытки атак в районе Торецкая в Донецкой области. За прошедшие сутки украинские военные уже 160 раз вступали в бой с подразделениями российских оккупантов.
Главные тезисы
- ВСУ сумели успешно отразить атаки российских оккупантов в разных регионах.
- Аналитики отмечают высокую устойчивость украинских войск и неудачу врага в его агрессивных действиях на фронтах в Донбассе.
- Украинские военные продолжают эффективно защищать линию обороны, предотвращая прорыв противника и успешно действуя в условиях интенсивных атак.
- На фронте в Харьковской области и других районах российские оккупанты испытывают неудачи при попытках атаковать украинские позиции.
- Ситуация на фронтах в Донецкой и Луганской областях остается напряженной, однако ВСУ демонстрируют готовность и организованность в защите территорий.
Что происходит на фронте
Отмечается, что в Харьковской области российские кафиры провели 15 атак в районах Волчанска, Глубокого и Липцев.
В направлении Купянска за сутки зафиксировано 8 вражеских атак в районах Синковки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине.
В направлении Лимана в Донецкой области враг провел 32 безуспешные атаки вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Тернов и на территории Серебрянского лесничества.
В направлении Северска украинскими военными были отбиты 3 вражеских атака в районах Верхнекаменского и Выемки.
В направлении Краматорска ВСУ отразили 8 попыток российских оккупантов прорвать оборону в районах Клещиевки, Калиновки, Ивановского и Временного Яра.
В направлении Покровска за сутки зафиксировано 37 вражеских попыток атак вблизи Калинового, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Прогресса, Яснобродовки, Уманского, Карловки.
В направлении Курахового ВСУ продолжают сдерживать наступление российских окупантов в районе населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка, где враг провел 16 безуспешных атак.
Противник также совершил пять атак на позиции ВСУ в районах Водяного и Урожайного.
Что известно о ситуации на южном фронте
В Запорожской области за сутки зафиксировано 9 боев у Роботино и Щербаков.
На левобережье Днепра на Херсонщине оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все три атаки россиян успеха не имели.
Что говорят аналитики
По информации обозревателей аналитического портала DeepState, оккупационной армии РФ якобы удалось захватить населенные пункты Сокол и Восход Донецкой области.
Кроме того, россияне продвинулись по нескольким участкам в Харьковской и Донецкой областях.
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