Що означають нові скандальні заяви Путіна про Україну — пояснення аналітиків

Команда ISW дійшла висновку, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін своїми останніми дивними заявами має на меті схилити Україну до фактичної капітуляції.
Головні тези:
- Путін відкинув можливість участі РФ у будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню.
- Диктатор цинічно пояснює свої скандальні рішення недовірою до команди українського лідера Володимира Зеленського.
- Влада України поки не коментувала нові гучні заяви Путіна.
Путін більше не хоче” мирних переговорів” з Києвом
Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що російський диктатор публічно відкинув можливість участі Москви у будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню.
Ба більше, він почав вимагати "незворотної" "демілітаризації" України як передумови для припинення вогню.
За словами експертів, у такий спосіб нелегітимний глава Кремля вимагає від України фактичної капітуляції для припинення вогню.
Що також важливо розуміти, Путін відкинув Верховну Раду як можливу контактну особу для переговорів, попри те, що раніше стверджував, що вона є єдиним легітимним українським органом, з яким Москва може вести переговори.
Що саме Путін говорив про війну РФ проти України
Під час свого останнього публічного виступу нелегітимний президент РФ заявив, що він не збирається ухвалювати рішення щодо припинення вогню.
Диктатор цинічно додав, що цього він не хоче робити, оскільки, мовляв, не вірить у позитивні кроки з боку Києва.
В Офісі президента України поки ці скандальні заяви жодним чином не коментували.
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