Команда ISW дійшла висновку, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін своїми останніми дивними заявами має на меті схилити Україну до фактичної капітуляції.

Путін більше не хоче” мирних переговорів” з Києвом

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що російський диктатор публічно відкинув можливість участі Москви у будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню.

Ба більше, він почав вимагати "незворотної" "демілітаризації" України як передумови для припинення вогню.

За словами експертів, у такий спосіб нелегітимний глава Кремля вимагає від України фактичної капітуляції для припинення вогню.

Путін прокоментував перспективи припинення вогню в Україні шляхом переговорів на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані (Казахстан) 4 липня, але замість того, щоб запропонувати свій типовий удаваний інтерес до таких переговорів, він прямо відкинув будь-який переговорний процес щодо припинення вогню, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що також важливо розуміти, Путін відкинув Верховну Раду як можливу контактну особу для переговорів, попри те, що раніше стверджував, що вона є єдиним легітимним українським органом, з яким Москва може вести переговори.

Що саме Путін говорив про війну РФ проти України

Під час свого останнього публічного виступу нелегітимний президент РФ заявив, що він не збирається ухвалювати рішення щодо припинення вогню.

Диктатор цинічно додав, що цього він не хоче робити, оскільки, мовляв, не вірить у позитивні кроки з боку Києва.

Це перше. Друге. Нам не можна допустити, щоб після припинення вогню цим припиненням противник скористався для того, щоб покращити своє становище, доозброїтися, доукомплектувати за допомогою насильницької мобілізації свою армію і бути готовим до продовження збройного конфлікту, — додав нелегітимний глава Кремля. Поширити

В Офісі президента України поки ці скандальні заяви жодним чином не коментували.