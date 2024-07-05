Что означают новые скандальные заявления Путина об Украине — объяснение аналитиков

Команда ISW пришла к выводу, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин своими последними странными заявлениями преследует цель склонить Украину к фактической капитуляции.
Главные тезисы
- Путин отверг возможность участия РФ в любых значимых переговорах по соглашению о прекращении огня.
- Диктатор цинично объясняет свои скандальные решения недоверием к команде украинского лидера Владимира Зеленского.
- Власти Украины пока не комментировали новые громкие заявления Путина.
Путин больше не хочет "мирных переговоров" с Киевом
Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что российский диктатор публично отверг возможность участия Москвы в любых значимых переговорах по соглашению о прекращении огня.
Более того, он потребовал "необратимой" "демилитаризации" Украины как предпосылки для прекращения огня.
По словам экспертов, таким образом, нелегитимный глава Кремля требует от Украины фактической капитуляции для прекращения огня.
Что также важно понимать, Путин отверг Верховную Раду как возможное контактное лицо для переговоров, несмотря на то, что ранее утверждал, что это единственный легитимный украинский орган, с которым Москва может вести переговоры.
Что именно Путин говорил о войне РФ против Украины
Во время своего последнего публичного выступления нелегитимный президент РФ заявил, что он не собирается принимать решение о прекращении огня.
Диктатор цинично добавил, что этого он не хочет делать, потому что, мол, не верит в положительные шаги со стороны Киева.
В Офисе президента Украины пока эти скандальные заявления никак не комментировали.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-