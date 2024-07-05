Что означают новые скандальные заявления Путина об Украине — объяснение аналитиков

Команда ISW пришла к выводу, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин своими последними странными заявлениями преследует цель склонить Украину к фактической капитуляции.

Путин больше не хочет "мирных переговоров" с Киевом

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что российский диктатор публично отверг возможность участия Москвы в любых значимых переговорах по соглашению о прекращении огня.

Более того, он потребовал "необратимой" "демилитаризации" Украины как предпосылки для прекращения огня.

По словам экспертов, таким образом, нелегитимный глава Кремля требует от Украины фактической капитуляции для прекращения огня.

Путин прокомментировал перспективы прекращения огня в Украине путем переговоров на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане (Казахстан) 4 июля, но вместо того, чтобы предложить свой типичный фейковый интерес к таким переговорам, он прямо отверг любой переговорный процесс по прекращению огня, — сказано в сообщении. Поделиться

Что также важно понимать, Путин отверг Верховную Раду как возможное контактное лицо для переговоров, несмотря на то, что ранее утверждал, что это единственный легитимный украинский орган, с которым Москва может вести переговоры.

Что именно Путин говорил о войне РФ против Украины

Во время своего последнего публичного выступления нелегитимный президент РФ заявил, что он не собирается принимать решение о прекращении огня.

Диктатор цинично добавил, что этого он не хочет делать, потому что, мол, не верит в положительные шаги со стороны Киева.

Это первое. Второе. Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и был готов к продолжению вооруженного конфликта, — добавил нелегитимный глава Кремля. Поделиться

В Офисе президента Украины пока эти скандальные заявления никак не комментировали.