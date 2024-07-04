Нелегитимный президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Афганистана является союзником России по борьбе с терроризмом.
Главные тезисы
- Высказывания Путина о Талибане как союзниках вызвали широкий резонанс в мире, привлекая внимание международного сообщества.
- Главной опасностью для региона, включая Россию, является рост влияния Талибана и неопределенность в Афганистане.
- США и другие страны Запада рассматривают Талибан как террористическую организацию и требуют их соблюдения международных стандартов.
- Страны Запада не признают Талибан законным правительством Афганистана, и президент США Джо Байден отметил, что им необходимо пройти определенный путь для получения международного признания.
- Россия взвешивает возможность исключения Талибана из списка запрещенных организаций, что вызывает волну обсуждений в мировом сообществе.
Путин назвал Талибан союзниками
Путин сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов после саммита ШОС.
По его словам, Россия получала от талибов сигналы о готовности вместе сражаться с терроризмом.
РосСМИ поспешили сообщить , что таким образом Путин "нанес превентивный удар, чтобы избежать новых терактов в РФ". Главная опасность для России, как и для ШОС в целом, объяснил директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, выходит именно из Афганистана.
Что известно о Талибане
Страны Запада не признают "Талибан" законным правительством Афганистана. Президент США Джо Байден заявил, что талибы должны пройти долгий путь, если они желают международного признания.
Исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций может Россия: в конце мая министерства иностранных дел и юстиции РФ доложили Владимиру Путину, что Москва может прибегнуть к такому шагу.
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