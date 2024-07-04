Нелегитимный президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Афганистана является союзником России по борьбе с терроризмом.

Путин назвал Талибан союзниками

Путин сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов после саммита ШОС.

По его словам, Россия получала от талибов сигналы о готовности вместе сражаться с терроризмом.

В общем, мы должны исходить из того, что движение "Талибан" контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники в борьбе с терроризмом. И мы неоднократно получали такие сигналы со стороны движения "Талибан" о том, что они готовы с нами работать и на антитеррористическом треке, — сообщил Путин. Поделиться

РосСМИ поспешили сообщить , что таким образом Путин "нанес превентивный удар, чтобы избежать новых терактов в РФ". Главная опасность для России, как и для ШОС в целом, объяснил директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, выходит именно из Афганистана.

Что известно о Талибане

Страны Запада не признают "Талибан" законным правительством Афганистана. Президент США Джо Байден заявил, что талибы должны пройти долгий путь, если они желают международного признания.

Исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций может Россия: в конце мая министерства иностранных дел и юстиции РФ доложили Владимиру Путину, что Москва может прибегнуть к такому шагу.