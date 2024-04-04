РФ планирует создать коалицию с Талибаном для поиска антизападных союзников — The Times
Категория
Мир
Дата публикации

РФ планирует создать коалицию с Талибаном для поиска антизападных союзников — The Times

РФ планирует создать коалицию с Талибаном для поиска антизападных союзников — The Times
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Источник:  The Times

Россия в поисках союзников для противостояния Западу пытается наладить отношения с террористической группировкой Талибан.

Россия заиграет с Талибаном

Россия в поисках союзников для противостояния Западу пытается наладить отношения с террористической группировкой Талибан. В частности, представителей "Исламского Эмирата Афганистан" пригласили на четырехдневный форум в Казани, столице Татарстана, где будет выступать и лидер РФ Владимир Путин.

Кроме того, Россия заявила, что планирует удалить группировки из своего списка террористических организаций. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров описал лидеров Талибана как "здравомыслящих людей".

Это страна, которая рядом с нами, и мы так или иначе общаемся с ними. Нам нужно решать срочные вопросы, для этого также нужен диалог, поэтому мы в этом плане общаемся с ними, как практически со всеми — они де-факто власть в Афганистане, — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В Талибане в свою очередь заявили, что извлечение их из черного списка является "хорошим шагом со стороны России".

Мы хотим дипломатических отношений со всеми странами и сотрудничество в экономическом секторе. Что касается инвестиций, шаг Москвы позволит каждой стране приехать и инвестировать сюда, — сказал The Times спикер Талибана Забихуллах Муджахид.

Россия не единственная, кто налаживает связи с Талибаном. Другие страны, имеющие дипломатическое присутствие в Афганистане, включают Китай, Иран и Индию, а также Катар и Саудовскую Аравию.

Песков не уточнил, какие вопросы Россия хочет обсудить с талибами. Однако его комментарии прозвучали менее чем через две недели после того, как террористы из группировки ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Москве. Талибан ранее пообещал остановить террористические группы, такие как ИГИЛ-К, наносящие удары за пределами своих границ. ИГИЛ-К является заклятым врагом Талибана и обвиняет его лидеров в отношениях с "неверными".

Что известно о союзе России и Талибана

Напомним, в августе 2021 года талибы заявили о захвате всей территории Афганистана. В конце месяца Соединенные Штаты Америки сообщили, что завершили вывод своих войск из страны.

Однако уже в октябре Россия приняла делегацию "Талибана" в рамках "Московского формата", что стало их первым зарубежным визитом в статусе представителей власти.

А недавно Россия заявила, что намерена снять с движения "Талибан" статус террористической организации. Кроме того, их делегацию пригласили на форум "Россия — Исламский мир".

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