Россия планирует повторить "Авдеевский сценарий" по захвату еще одного города на Донбассе

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что российское командование намерено до конца года "закрыть вопрос" с Часовым Яром.

Часов Яр станет горячей точкой войны России против Украины

Часов Яр станет одной из самых горячих точек на фронте уже во второй половине 2024 года. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко.

В направлении города формируются условия для проведения успешного наступления армии РФ. К таким условиям относятся захваты Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Поделиться

Так, по словам Коваленко, захват Богдановки позволит оккупантам выйти на северный сектор Часового Яра, через Калиновку форсировать канал, перерезать трассу 0506. Увлечение Ивановского позволит выйти на Ступочки, охватить город с юга. По состоянию на сегодняшний день российские войска контролируют северо-восточную часть Ивановского и пытаются закрепиться в центре.

Кроме того, захват Клещиевки и Андреевки позволит россиянам обезопасить продвижение по трассе 0504, и "обнаженный южный фланг может вылиться в очень неприятные события". Хотя успехов в этих локациях оккупанты пока не имеют.

Фактически, без захвата этих сел и н.п., а точнее того, что от них осталось, катализировать наступление на Временный Яр не смогут. Вернее, смогут, но результаты такой катализации будут не слишком хорошие, — подчеркивает Коваленко, добавляя, что сейчас оккупанты пытаются зацепиться на восточных окраинах Часового Яра, в то же время по городу работает не только артиллерия, но и наращивают удары КАБами.

Пока ресурса для повторения Авдеевского сценария в России недостаточно, но до второй половины 2024 года его вполне могут нарастить и нарастить. Комбинируя количественное преимущество и доминирование в воздухе, командование армии РФ намерено до конца года закрыть вопрос с Часовым Яром, считает эксперт.

Часов Яр: мнения аналитиков

Ранее Коваленко заявлял, что масштабная битва за Часов Яр на Донбассе еще не началась. Сейчас враг может продвигаться через Хромово, россияне используют трассу Т0504, чтобы дойти до окрестностей Часов Яра.

В то же время, соучредитель и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый заявлял, что российские войска уже зашли на высоты Часового Яра, ситуация там тяжелая.

Аналитик отмечал, что Часов Яр — это стратегически важный город, стоящий на господствующих высотах, и с захватом этих высот оккупанты будут иметь "больший зрительный контроль, в определенной степени, огневой контроль, логистику, на которую они постоянно охотятся".

Если российские войска смогут оккупировать Часов Яр в Донецкой области, который находится на господствующей высоте, то они будут иметь огневой контроль над Краматорском, Дружковкой и Константиновкой.

Об этом сообщил командир батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Основное направление своих усилий противник нацелил в направлении Часового Яра. Почему, потому что это господствующая высота. Она позволяет организовать две ключевые вещи. Первое взять под огневой контроль остальные города, Краматорск, Дружковка, Константиновка. И организовать плацдарм для дальнейшего продвижения. Поделиться

По словам Федоренко, российская армия делает основную ставку на удары по Часовому Яру КАБами, поскольку это оружие имело решающее значение на Авдеевском направлении.

Если бы не КАБы, или у нас была возможность сбивать вражескую авиацию, Авдеевка устояла бы. Когда на тебя падает 500 кг почти бесшумно, это очень мощный взрыв. А если она падает в цель, в нашу позицию, то очень маловероятно, что после этого позиция выстоит.

Командир добавил, что параллельно с задачей авиаударов оккупанты проводят штурмы населенных пунктов Богдановское, Ивановское, Клещиевка и Андреевка, без успехов. Федоренко отметил, что в Ивановском идут постоянные бои за отдельные улицы.