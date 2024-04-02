Росія планує повторити "Авдіївський сценарій" щодо захоплення ще одного міста на Донбасі

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що російське командування має намір до кінця року “закрити питання” з Часовим Яром.

Часів Яр стане гарячою точкою війни Росії проти України

Часів Яр стане однією з найгарячіших точок на фронті вже у другій половині 2024 року. Таку думку висловив військовий експерт Олександр Коваленко.

Наразі в напрямку міста формуються умови для проведення успішного наступу РОВ. До таких умов належить захоплення Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Поширити

Так, за словами Коваленка, захоплення Богданівки дасть змогу окупантам вийти на північний сектор Часова Яру, через Калинівку форсувати канал, перерізати трасу 0506. Захоплення Іванівського дасть змогу вийти на Ступочки, охопити місто з півдня. Станом на сьогодні російські війська контролюють північно-східну частину Іванівського і намагаються закріпитися в центрі.

Крім того, захоплення Кліщіївки та Андріївки дасть змогу росіянам убезпечити просування трасою 0504, і "оголений південний фланг може вилитися в дуже неприємні події". Хоча успіхів у цих локаціях окупанти поки що не мають.

Фактично, без захоплення цих сіл і н.п., а точніше того, що від них залишилося, каталізувати наступ на Часів Яр не зможуть. Точніше, зможуть, але результати такої каталізації будуть не надто хороші, — підкреслює Коваленко, додаючи, що зараз окупанти намагаються зачепитися на східних околицях Часового Яру, водночас по місту працює не тільки артилерія, а й нарощують удари КАБами.

Поки що ресурсу для повторення Авдіївського сценарію у Росії недостатньо, але до другої половини 2024 року його цілком можуть наростити і наростять. Комбінуючи кількісну перевагу і домінування в повітрі, командування армії РФ має намір до кінця року закрити питання з Часовим Яром, вважає експерт.

Часів Яр: думки аналітиків

Раніше Коваленко заявляв, що масштабна битва за Часів Яр на Донеччині ще не розпочалася. Наразі ворог має змогу просуватися через Хромове, росіяни використовують трасу Т0504, щоб дійти до околиць Часів Яру.

Водночас співзасновник і аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий заявляв, що російські війська вже зайшли на висоти Часового Яру, ситуація там важка.

Аналітик наголошував, що Часів Яр — це стратегічно важливе місто, яке стоїть на панівних висотах, і із захопленням цих висот окупанти матимуть "більший зоровий контроль, певною мірою, вогневий контроль, логістику, на яку вони постійно полюють".

Якщо російські війська зможуть окупувати Часів Яр на Донеччині, який знаходиться на панівній висоті, то вони будуть мати вогневий контроль над Краматорськом, Дружківкою та Костянтинівкою.

Про це повідомив командир батальйону "Ахілес" Юрій Федоренко.

Основний напрямок своїх зусиль противник націлив в напрямку Часового Яру. Чому, бо то є панівна висота. Вона дає можливість організувати дві ключові речі. Перше взяти під вогневий контроль решту міст, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. І організувати плацдарм для подальшого просування. Поширити

За словами Федоренко, російська армія робить основну ставку на удари по Часів Яру КАБами, оскільки ця зброя мала вирішальне значення на Авдіївському напрямку.

Якби не КАБи, або у нас була можливість збивати ворожу авіацію, Авдіївка встояла б. Коли на тебе падає 500 кілограмів майже безшумно, це дуже потужний вибух. А якщо вона падає в ціль, в нашу позицію, то дуже малоймовірно, що позиція після того вистоїть.

Командир додав, що паралельно з завданням авіаударів окупанти проводять штурми населених пунктів Богданівське, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка, без успіхів. Федоренко зазначив, в Іванівському ідуть постійні бої за окремі вулиці.