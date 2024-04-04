РФ планує створити коаліцію з Талібаном для пошуку антизахідних союзників — The Times
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РФ планує створити коаліцію з Талібаном для пошуку антизахідних союзників — The Times

Росія та Талібан
Джерело:  The Times

Росія у пошуках союзників для протистояння Заходу намагається налагодити відносини з терористичним угрупованням Талібан. 

Росія заграє з Талібаном

Росія у пошуках союзників для протистояння Заходу намагається налагодити відносини з терористичним угрупованням Талібан. Як пише The Times, зокрема, представників "Ісламського Емірату Афганістан" запросили на чотириденний форум у Казані, столиці Татарстану, де буде виступати і лідер РФ Володимир Путін.

Крім того, Росія заявила, що планує видалити угруповання зі свого списку терористичних організацій. А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров описав лідерів Талібану як "розсудливих людей".

Це країна, яка поруч з нами, і ми так чи інакше спілкуємося з ними. Нам потрібно вирішувати нагальні питання, для цього також потрібен діалог, тому ми в цьому плані спілкуємося з ними, як практично з усіма — вони де-факто влада в Афганістані, — сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

У Талібані у свою чергу заявили, що вилучення їх із чорного списку є "хорошим кроком з боку Росії".

Ми хочемо дипломатичних відносин з усіма країнами та співпраці в економічному секторі. Що стосується інвестицій, крок Москви дасть можливість кожній країні приїхати та інвестувати сюди, — сказав The Times речник Талібану Забіхуллах Муджахід.

Росія не єдина, хто налагоджує зв’язки з Талібаном. Інші країни, які мають дипломатичну присутність в Афганістані, включають Китай, Іран та Індію, а також Катар і Саудівську Аравію.

Пєсков не уточнив, які питання Росія хоче обговорити з талібами. Однак його коментарі прозвучали менше ніж через два тижні після того, як терористи з угруповання ІДІЛ-К взяли на себе відповідальність за теракт у Москві. Талібан раніше пообіцяв зупинити терористичні групи, такі як ІДІЛ-К, які завдають ударів за межами своїх кордонів. ІДІЛ-К є заклятим ворогом Талібану і звинувачує його лідерів у відносинах з "невірними".

Що відомо про союз Росії і Талібану

Нагадаємо, у серпні 2021 року таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану. Наприкінці місяця Сполучені Штати Америки повідомили, що завершили виведення своїх військ із країни.

Однак уже в жовтні Росія прийняла делегацію "Талібану" в межах "Московського формату", це стало їхнім першим закордонним візитом у статусі представників влади.

А нгещодавно Росія заявила, що має намір зняти з руху "Талібан" статус терористичної організації. Крім того, їхню делегацію запросили на форум "Росія — Ісламський світ".

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