Путин похвастался "оружием победы" представителям Талибана, Боливии и Зимбабве

Нелегитимный президент России Владимир Путин собрал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) таких же "партнеров", как он сам, — представителей террористической организации Талибан, "руководителей" режимов в Боливии и Зимбабве. Кровавый диктатор открыл им тайну "оружия победы" РФ в войне против Украины.

Путин похвастался перед диктаторами и террористами "оружием победы"

7 июня на ПМЭФ военный преступник Путин вполне серьезно доказывал своим "гостям", что имеет тайное главное оружие России.

По словам диктатора РФ, для победы России не нужно ядерное вооружение, когда страна имеет так называемый "российский характер".

Позже Путин снова затронул тему ядерной доктрины РФ в разрезе того, что этот документ может быть изменен.

Также диктатор России отметил, что использование ядерного оружия возможно в исключительных случаях, "пока не случившихся".

Напомним, что рассмотрение ядерной доктрины России — любимая тема Путина для шантажа западного мира, чтобы страны Европы и США меньше помогали Украине оружием и другой поддержкой давать отпор стране-агрессорке.

Также в Сети появилось видео прибытия на якобы престижный экономический форум в российском Санкт-Петербурге делегации талибов — представителей Талибана, признанной в мире террористической организации, которая, кстати, может перестать быть таковой в России.

Американские власти считают, что Путин снова блефует

С заявлением по этому поводу представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

По его словам, в настоящее время официальный Вашингтон не видит признаков возможного применения российского ядерного оружия против Украины.

Журналисты поинтересовались у американского дипломата, как Штаты намерены реагировать на запланированные страной-агрессоркой учения и насколько это усложнит и без того напряженную ситуацию.

Мэтью Миллер обратил внимание на то, что ядерная риторика Кремля была безрассудной и безответственной на протяжении всей полномасштабной российско-украинской войны.

Представитель Госдепа также официально подтвердил, что Белый дом не собирается корректировать свою ядерную позицию в ответ на угрозы Москвы, ведь в этом нет никакого смысла.

Мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине.

Россия испугалась решимости Запада по защите Украины

В последние месяцы союзники Украины приняли немало решений, которые делают невозможным победу России в войне. Французский профессор, политолог и журналист Оливье Ведрин предупреждает, что это может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к радикальным решениям.

Тактическое ядерное оружие — это оружие, которое может быть использовано на поле боя, например, для уничтожения колонны танков или для прорыва обороны. Поделиться

Ее можно использовать как последнее предупреждение перед применением стратегического ядерного оружия. Тактическая ядерная боеголовка обладает мощностью взрыва от 1 до 100 килотонн. Для сравнения, бомба, которую США сбросили на Хиросиму, имела мощность от 12 до 15 килотонн.