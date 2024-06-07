Путін похизувався "зброєю перемоги" представникам Талібану, Болівії та Зімбабве

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін зібрав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) таких самих “партнерів”, як сам, - представників терористичної організації Талібан, “керівників” режимів у Болівії та Зімбабве. І відкрив їм таємницю “зброї перемоги” РФ у війні проти України.

Путін похизувався перед диктаторами та терористами “зброєю перемоги”

7 червня на ПМЕФ воєнний злочинець Путін цілком серйозно доводив своїм “гостям”, що має таємну головну зброю Росії.

За словами диктатора РФ, для перемоги Росії не потрібно ядерне озброєння, коли країна має так званий “російський характер”.

Пізніше Путін знову зачепив тему ядерної доктрини РФ у розрізі того, що цей документ може бути змінено.

Також диктатор Росії відзначив, що використання ядерної зброї можливо у виняткових випадках, які “поки що не сталися”.

Нагадаємо, що розгляд на загал ядерної доктрини Росії — улюблена тема Путіна для шантажу західного світу, щоб країни Європи та США менше допомагали Україні давати відсіч країні-агресорці.

Також у Мережі з’явилося відео прибуття на нібито престижний економічний форум у російському Санкт-Петербурзі делегації талібів — представників Талібану, визнаної у світі терористичної організації, яка, до речі може перестати бути такою у терористичній Росії.