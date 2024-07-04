Путін цинічно назвав талібів союзниками у боротьбі проти тероризму — відео
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Путін цинічно назвав талібів союзниками у боротьбі проти тероризму — відео

путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін заявив, що керівництво Афганістану є союзником Росії в боротьбі з тероризмом.

Головні тези:

  • Путін назвав керівництво Афганістану та Талібан союзниками Росії у боротьбі з тероризмом, що викликало обурення та різкі реакції в світі.
  • Слова президента РФ про Талібан як союзників викликали хвилю обурення серед країн Заходу, які не визнають
  • Згідно з аналітикою фахівця, головною небезпекою для регіону, у тому числі для Росії, є саме Афганістан та зростання впливу Талібану.
  • Міжнародна спільнота реагує на заяву Путіна різкими висловленнями, а США та інші країни Заходу вважають
  • Талібан відкритою терористичною організацією та вимагають від них дотримання міжнародних стандартів перед отриманням визнання.

Путін назвав Талібан союзниками

Путін повідомив про це, відповідаючи на запитання журналістів після саміту ШОС.

За його словами, Росія отримувала від талібів сигнали про готовність разом боротися з тероризмом.

Загалом ми повинні виходити з того, що рух "Талібан" контролює владу в країні. І в цьому сенсі таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом. І ми неодноразово отримували такі сигнали з боку руху "Талібан" про те, що вони готові з нами працювати і на антитерористичному треку, — повідомив Путін.

РосЗМІ поспішили повідомити, що таким чином Путін "завдав превентивного удару, щоб уникнути нових терактів у РФ". Головна небезпека для Росії, як і для ШОС загалом, пояснив директор аналітичного центру Російського товариства політологів Андрій Серенко, виходить саме з Афганістану.

Що відомо про Талібан

Країни Заходу не визнають «Талібан» законним урядом Афганістану. Президент США Джо Байден заявив, що таліби мають пройти довгий шлях, якщо вони хочуть міжнародного визнання.

Виключити «Талібан» зі списку заборонених організацій може Росія: наприкінці травня міністерства закордонних справ та юстиції РФ доповіли Володимиру Путіну, що Москва може вдатися до такого кроку.

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