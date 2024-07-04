Нелегітимний президент РФ Володимир Путін заявив, що керівництво Афганістану є союзником Росії в боротьбі з тероризмом.

Путін назвав Талібан союзниками

Путін повідомив про це, відповідаючи на запитання журналістів після саміту ШОС.

За його словами, Росія отримувала від талібів сигнали про готовність разом боротися з тероризмом.

Загалом ми повинні виходити з того, що рух "Талібан" контролює владу в країні. І в цьому сенсі таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом. І ми неодноразово отримували такі сигнали з боку руху "Талібан" про те, що вони готові з нами працювати і на антитерористичному треку, — повідомив Путін. Поширити

РосЗМІ поспішили повідомити, що таким чином Путін "завдав превентивного удару, щоб уникнути нових терактів у РФ". Головна небезпека для Росії, як і для ШОС загалом, пояснив директор аналітичного центру Російського товариства політологів Андрій Серенко, виходить саме з Афганістану.

Що відомо про Талібан

Країни Заходу не визнають «Талібан» законним урядом Афганістану. Президент США Джо Байден заявив, що таліби мають пройти довгий шлях, якщо вони хочуть міжнародного визнання.

Виключити «Талібан» зі списку заборонених організацій може Росія: наприкінці травня міністерства закордонних справ та юстиції РФ доповіли Володимиру Путіну, що Москва може вдатися до такого кроку.