Что известно о встрече Орбана с Путиным после визита в Зеленский

По информации журналистов издания со ссылкой на представителей правительства Венгрии, Орбана также будет сопровождать глава Министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто.

Последний с начала полномасштабной войны в Украине уже пять раз посещал Россию.

Зачем Орбан ездил с визитом в Зеленский

По словам политолога Бориса Тизенгаузена в комментарии журналистам 24 канала, визит Орбана в Украину был достаточно неожиданным.

При этом политолог подчеркнул, что Орбан не намерен делать Венгрию союзником Украины.

Впервые за 12 лет и впервые за время полномасштабного вторжения по Киеву приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Интересно, что Орбан посетил Украину уже на второй день после начала своего председательства в Совете Европы.

Он приехал только со своими интересами. Я не верю в то, что политик, системно блокирующий помощь Украине, блокирует санкции против России. Но главный стимул состоит в том, что никто с Орбаном не хочет "играть в песочнице" из-за позиции по Украине. Ему сейчас нужны объединения, - объясняет политолог. Поделиться

Фактически Орбан приехал, показал свои "миротворческие" намерения, наделал шум и поехал обратно.

Поэтому сейчас упрекнуть его в том, что он антиукраинский политик – гораздо сложнее.

При этом, как подчеркивает Тизенгаузен, реальная позиция венгерских властей по отношению к Украине не изменилась.

Пока Орбан был в Киеве министры иностранных дел Венгрии и России – Сергей Лавров и Петер Сиярто – провели телефонный разговор. Инициатором стала венгерская сторона.