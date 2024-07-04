Орбан после встречи с Зеленским собрался к Путину
Категория
Политика
Дата публикации

Орбан после встречи с Зеленским собрался к Путину

Виктор Орбан
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Источник:  Радио Свобода

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля намерен провести встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Главные тезисы

  • Встреча Орбана с Путиным после визита к Зеленскому подчёркивает его активность в международной политике.
  • Позиция Орбана относительно Украины вызывает критику и беспокойство политических наблюдателей.
  • Орбан стремится к объединению стран ЕС, однако не планирует делать Венгрию союзником Украины.
  • Визиты Орбана как шаги на мировой арене считаются хитрыми и дальновидными, но вызывают разногласия в отношении его позиции.
  • Важно учитывать влияние реальных позиций венгерских властей на международную политическую ситуацию в Европе.

Что известно о встрече Орбана с Путиным после визита в Зеленский

По информации журналистов издания со ссылкой на представителей правительства Венгрии, Орбана также будет сопровождать глава Министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто.

Последний с начала полномасштабной войны в Украине уже пять раз посещал Россию.

Зачем Орбан ездил с визитом в Зеленский

По словам политолога Бориса Тизенгаузена в комментарии журналистам 24 канала, визит Орбана в Украину был достаточно неожиданным.

При этом политолог подчеркнул, что Орбан не намерен делать Венгрию союзником Украины.

Впервые за 12 лет и впервые за время полномасштабного вторжения по Киеву приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Интересно, что Орбан посетил Украину уже на второй день после начала своего председательства в Совете Европы.

Он приехал только со своими интересами. Я не верю в то, что политик, системно блокирующий помощь Украине, блокирует санкции против России. Но главный стимул состоит в том, что никто с Орбаном не хочет "играть в песочнице" из-за позиции по Украине. Ему сейчас нужны объединения, - объясняет политолог.

Фактически Орбан приехал, показал свои "миротворческие" намерения, наделал шум и поехал обратно.

Поэтому сейчас упрекнуть его в том, что он антиукраинский политик – гораздо сложнее.

При этом, как подчеркивает Тизенгаузен, реальная позиция венгерских властей по отношению к Украине не изменилась.

Пока Орбан был в Киеве министры иностранных дел Венгрии и России – Сергей Лавров и Петер Сиярто – провели телефонный разговор. Инициатором стала венгерская сторона.

Орбан очень умный, хитрый и дальновидный политик. К сожалению, он сейчас является нашим оппонентом. Нам бы такого союзника, который усиживается на четырех стульях и саботирует инициативы целого ЕС. Но чтобы он работал, конечно, в конструктив, - добавил политолог.

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