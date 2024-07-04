Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля намерен провести встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
Главные тезисы
- Встреча Орбана с Путиным после визита к Зеленскому подчёркивает его активность в международной политике.
- Позиция Орбана относительно Украины вызывает критику и беспокойство политических наблюдателей.
- Орбан стремится к объединению стран ЕС, однако не планирует делать Венгрию союзником Украины.
- Визиты Орбана как шаги на мировой арене считаются хитрыми и дальновидными, но вызывают разногласия в отношении его позиции.
- Важно учитывать влияние реальных позиций венгерских властей на международную политическую ситуацию в Европе.
Что известно о встрече Орбана с Путиным после визита в Зеленский
По информации журналистов издания со ссылкой на представителей правительства Венгрии, Орбана также будет сопровождать глава Министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто.
Последний с начала полномасштабной войны в Украине уже пять раз посещал Россию.
Зачем Орбан ездил с визитом в Зеленский
По словам политолога Бориса Тизенгаузена в комментарии журналистам 24 канала, визит Орбана в Украину был достаточно неожиданным.
При этом политолог подчеркнул, что Орбан не намерен делать Венгрию союзником Украины.
Впервые за 12 лет и впервые за время полномасштабного вторжения по Киеву приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Интересно, что Орбан посетил Украину уже на второй день после начала своего председательства в Совете Европы.
Фактически Орбан приехал, показал свои "миротворческие" намерения, наделал шум и поехал обратно.
Поэтому сейчас упрекнуть его в том, что он антиукраинский политик – гораздо сложнее.
При этом, как подчеркивает Тизенгаузен, реальная позиция венгерских властей по отношению к Украине не изменилась.
Пока Орбан был в Киеве министры иностранных дел Венгрии и России – Сергей Лавров и Петер Сиярто – провели телефонный разговор. Инициатором стала венгерская сторона.
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