У Путина отреагировали на визит Орбана в Украину

У Путина полагают, что премьер-министр Венгрии в Киеве будет отстаивать интересы Евросоюза, а не своей страны.

Что сказали в Кремле о поездке Орбана в Киев

Россия ничего не ожидает от поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину. Об этом заявил спикер диктатора РФ Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана в Киев.

Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, должна выполнять свои функции. Поэтому в этом случае, я думаю, здесь будут превалировать обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов, — отметил Песков. Поделиться

При этом представитель Путина назвал Орбана политиком, который "достаточно жестко умеет отстаивать интересы своей страны".

Что известно о визите Орбана в Киев

2 июля премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. В общей сложности он не посещал украинскую столицу 12 лет.

Этот визит состоялся на следующий день после того, как Венгрия начала полугодовое председательство в Совете Евросоюза .

Во время пресс-конференции с Зеленским Орбан призвал к «прекращению огня». Он отметил, что война в Украине очень интенсивно влияет и на безопасность Европы.

Также стало известно, что Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной.

В целом, документ должен будет регулировать отношения между странами и может быть основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией.