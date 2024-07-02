У Путіна відреагували на візит Орбана в Україну

У Путіна вважають, що прем’єр-міністр Угорщини у Києві буде відстоювати інтереси Євросоюзу, а не своєї країни.
Головні тези:
- Путін вважає, що Орбан буде відстоювати інтереси Євросоюзу під час візиту до України.
- Орбан закликає до припинення вогню в Україні та активізації співробітництва з країною для стабілізації ситуації.
- Угорщина прагне підписати угоду про співробітництво з Україною. Документ повинен буде регулювати відносини між країнами й може бути заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною.
Що сказали у Кремлі щодо поїздки Орбана до Києва
Росія нічого не очікує від поїздки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України. Про це заявив речник диктатора РФ Путіна Дмитро Пєсков.
За його словами, Будапешт не контактував із Москвою перед візитом Орбана до Києва.
При цьому речник Путіна назвав Орбана політиком, який "досить жорстко вміє відстоювати інтереси своєї країни".
Що відомо про візит Орбана до Києва
2 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ. Загалом він не відвідував українську столицю 12 років.
Цей візит відбувся наступного дня після того, як Угорщина почала піврічне головування в Раді Євросоюзу.
Під час пресконференції із Зеленським Орбан закликав до «припинення вогню». Він зазначив, що війна в Україні дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи.
Також стало відомо, що Угорщина бажає підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною.
Загалом документ повинен буде регулювати відносини між країнами й може бути заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною.
Угорщина не підтримує Україну зброєю та регулярно блокує на рівні ЄС рішення, покликані послабити Росію.
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