Орбан намагався випросити у Зеленського припинення вогню на умовах Путіна

Угорський прем'єр Віктор Орбан, на тлі свого візиту до Києва 2 липня, просував ідею невідкладного перемир'я, яка є у всіх "мирних планах" Росії, однак український лідер Володимир Зеленський не погодився на неї.

Про що говорили Зеленський та Орбан

Угорський лідер не став приховувати від журналістів, що пропонував президенту України невідкладне припинення вогню на тій лінії зіткнення з армією РФ, яка є зараз.

Окрім того, Орбан неочікувано додав, що не виступає проти “формули миру” Володимира Зеленського, однак, мовляв, вважає, що на її реалізацію знадобиться занадто багато часу.

За словами одіозного політика, ситуацію ускладнюють правила міжнародної дипломатії.

Тому я попросив пана президента подумати про те, чи не можна вчинити трошки інакше: зупинити вогонь, а потім вести перемовини з Росією, адже припинення вогню пришвидшило б темпи цих перемовин. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Орбан не зміг нав’язати Зеленському вимоги Путіна

Як запевнив угорський лідер, він нібито не наполягав на своїй ініціативі та почув аргументи, які пролунали з боку президента України.

Він подякував Володимиру Зеленському “за його відверту думку щодо цього питання, а також заявив, що передасть почуте іншим лідерам Євросоюзу.

Що цікаво, президент України під час свого виступу уникнув цього питання, попри це, нагадав, Угорщина підтримала мирні ініціативи України на саміті у Швейцарії.