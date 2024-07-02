Орбан пытался выпросить у Зеленского прекращение огня на условиях Путина

Венгерский премьер Виктор Орбан, на фоне своего визита в Киев 2 июля, продвигал идею безотлагательного перемирия, которая есть во всех мирных планах России, однако украинский лидер Владимир Зеленский не согласился на нее.

О чем говорили Зеленский и Орбан

Венгерский лидер не стал скрывать от журналистов, что предлагал президенту Украины безотлагательное прекращение огня на той линии столкновения, где сейчас находится армия РФ.

Кроме того, Орбан неожиданно добавил, что не выступает против "формулы мира" Владимира Зеленского, однако, мол, считает, что на ее реализацию уйдет слишком много времени.

По словам одиозного политика, ситуацию усложняют правила международной дипломатии.

Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить несколько иначе: остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Орбан не смог навязать Зеленскому требования Путина

Как заверил венгерский лидер, он якобы не настаивал на своей инициативе и услышал аргументы, прозвучавшие президентом Украины.

Он поблагодарил Владимира Зеленского “за его откровенное мнение по этому вопросу”, а также заявил, что передаст услышанное другим лидерам Евросоюза.

Что интересно, президент Украины во время своего выступления ушел от этого вопроса, несмотря на это, напомнил, что Венгрия поддержала мирные инициативы Украины на саммите в Швейцарии.