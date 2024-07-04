Орбан після зустрічі із Зеленським зібрався до Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан після зустрічі із Зеленським зібрався до Путіна

Віктор Орбан
Джерело:  Радіо Свобода

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня планує провести зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним у Москві. 

Головні тези:

  • Зустріч Орбана з Путіним після зустрічі з Зеленським підтверджує активність угорського прем'єра на політичній арені.
  • Обговорення між представниками Угорщини та Росії свідчить про складність взаємовідносин між цими країнами.
  • Політичний аналітик вказує на хитрість та далекоглядність Орбана в його діяльності, хоча критикує його позицію щодо України.
  • Орбан прагне до об'єднання країн ЄС, але не планує робити Угорщину союзником України, що викликає занепокоєння серед політичних спостерігачів.
  • Важливо враховувати реальні позиції угорської влади та їх вплив на міжнародну політичну ситуацію в Європі.

Що відомо про зустріч Орбана із Путіним після візиту до Зеленського

За інформацією журналістів видання із посиланням на представників уряду Угорщини, Орбана також супроводжуватиме голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Петер Сійярто.

Останній від початку повномасштабної війни в Україні вже п'ять разів відвідував Росію.

Навіщо Орбан їздив з візитом до Зеленського

За словами політолога Бориса Тизенгаузена у коментарі журналістам 24 каналу, візит Орбана до України був доволі неочікуваним.

При цьому політолог підкреслив, що Орбан не планує робити Угорщину союзником України.

Вперше за 12 років та вперше за час повномасштабного вторгнення відповідно до Києва приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Цікаво, що Орбан завітав до України вже на другий день після початку свого головування у Раді Європи.

Він приїхав виключно зі своїми інтересами. Я не вірю в те, що політик, який системно блокує допомогу Україні, блокує санкції проти Росії. Але головний стимул полягає в тому, що ніхто з Орбаном не хоче "гратися у пісочниці" через позицію по Україні Йому зараз потрібні об'єднання, - пояснює політолог.

Фактично Орбан приїхав, показав свої "миротворчі" наміри, наробив шуму та поїхав назад.

Тож зараз закинути йому те, що він антиукраїнський політик – набагато складніше.

При цьому, як підкреслює Тизенгаузен, реальна позиція угорської влади до Україні не змінилась.

Адже поки Орбан був у Києві міністри іноземних справ Угорщини та Росії – Сєргєй Лавров та Петер Сіярто – провели телефонну розмову. Ініціатором стала угорська сторона.

Орбан дуже розумний, хитрий та далекоглядний політик. На жаль, він зараз є нашим опонентом. Нам би союзника такого, який всиджується на чотирьох стільцях та саботує ініціативи цілого ЄС. Але щоб працював він, звісно, у конструктив, - додав політолог.

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