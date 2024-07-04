Що відомо про зустріч Орбана із Путіним після візиту до Зеленського

За інформацією журналістів видання із посиланням на представників уряду Угорщини, Орбана також супроводжуватиме голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Петер Сійярто.

Останній від початку повномасштабної війни в Україні вже п'ять разів відвідував Росію.

Навіщо Орбан їздив з візитом до Зеленського

За словами політолога Бориса Тизенгаузена у коментарі журналістам 24 каналу, візит Орбана до України був доволі неочікуваним.

При цьому політолог підкреслив, що Орбан не планує робити Угорщину союзником України.

Вперше за 12 років та вперше за час повномасштабного вторгнення відповідно до Києва приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Цікаво, що Орбан завітав до України вже на другий день після початку свого головування у Раді Європи.

Він приїхав виключно зі своїми інтересами. Я не вірю в те, що політик, який системно блокує допомогу Україні, блокує санкції проти Росії. Але головний стимул полягає в тому, що ніхто з Орбаном не хоче "гратися у пісочниці" через позицію по Україні Йому зараз потрібні об'єднання, - пояснює політолог. Поширити

Фактично Орбан приїхав, показав свої "миротворчі" наміри, наробив шуму та поїхав назад.

Тож зараз закинути йому те, що він антиукраїнський політик – набагато складніше.

При цьому, як підкреслює Тизенгаузен, реальна позиція угорської влади до Україні не змінилась.

Адже поки Орбан був у Києві міністри іноземних справ Угорщини та Росії – Сєргєй Лавров та Петер Сіярто – провели телефонну розмову. Ініціатором стала угорська сторона.