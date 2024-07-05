Венгерский лидер Виктор Орбан заявил, что в центре их переговоров с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным было три вопроса, касающихся непосредственно войны России против Украины.

Орбан не скрывает, что обсуждал с Путиным Украину и завершение войны

Как отметил премьер-министр Венгрии, над достижением мира нужно работать, поэтому он решил обсудить с российским диктатором возможный "путь к миру".

Виктор Орбан уверяет, что обратился к Путину с тремя вопросами, которые больше всего его волнуют:

Как нелегитимный глава Кремля оценивает предложенные мирные инициативы?; Как относится к идее прекращения огня и мирных переговоров? Когда их можно провести?; Какой диктатор видит послевоенную систему безопасности в Европе?

Следует обратить внимание на то, что венгерский лидер до сих пор не признался журналистам, как Путин отвечал на каждый из этих вопросов.

По словам Орбана, уже настал момент, когда "Европа нуждается в мире", и потому "венгерское председательство (в ЕС. — ред.) рассматривает следующие шесть месяцев как мирную миссию".

Путин снова пытается склонить Украину к капитуляции

Во время своего последнего публичного выступления нелегитимный президент РФ начал утверждать, что он не намерен принимать решение о прекращении огня против Украины.

Путин снова цинично лжет, что этого он не хочет делать, поскольку, мол, не верит в позитивные шаги со стороны Киева.

Более того, диктатор якобы боится, что после прекращения огня ВСУ смогут улучшить свое положение.

… довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта, — заявил Путин. Поделиться

Следует отметить, что в ОПУ пока на эти скандальные заявления диктатора не отреагировали.