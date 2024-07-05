Встреча Путина и Орбана. Украина выдвинула требование премьеру Венгрии

МИД Украины официально отреагировало на визит венгерского лидера Виктора Орбана в Москву для переговоров с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

Орбан в Кремле. Как это комментируют власти Украины

Украинские дипломаты обращают внимание на то, что решение совершить эту поездку принято Виктором Орбаном без согласования или координации с Украиной.

МИД требует от главы венгерского правительства, чтобы не было "никаких договоренностей об Украине без Украины".

В ведомстве напомнили, что все партнеры и союзники Киева должны соблюдать это требование.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что единственным реалистичным путем восстановления справедливого мира остается "формула мира" украинского лидера Владимира Зеленского.

Как показал первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира, основанное на уважении территориальной целостности Украины и Устава ООН, — сказано в заявлении МИД. Поделиться

По мнению украинских дипломатов, формат Саммита мира является главной платформой для поиска путей восстановления справедливого мира.

Также указано, что Киев готов продолжать работу по развитию двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев.

Что важно знать о визите Орбана в Россию

5 июля российский диктатор Владимир Путин принял в Кремле венгерского лидера Виктора Орбана для переговоров, в том числе и об Украине.

Следует отметить, что нелегитимный президент РФ начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.

По словам спикера правительства Венгрии, Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии".

Что важно понимать, его визит в Россию проходит всего через несколько дней после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Орбан не информировал Европейскую комиссию о своих планах посетить Москву и не координировал свои действия с ней.