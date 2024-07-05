Встреча Путина и Орбана. Украина выдвинула требование премьеру Венгрии

МИД Украины официально отреагировало на визит венгерского лидера Виктора Орбана в Москву для переговоров с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Украина требует от премьера Венгрии не заключать соглашения с Россией без согласования с Киевом.
- МИД подчеркивает важность соблюдения "формулы мира" Зеленского для восстановления справедливого мира в регионе.
- Визит Орбана в Россию без предварительного согласования с Европейской комиссией вызвал возмущение со стороны международного сообщества.
Орбан в Кремле. Как это комментируют власти Украины
Украинские дипломаты обращают внимание на то, что решение совершить эту поездку принято Виктором Орбаном без согласования или координации с Украиной.
МИД требует от главы венгерского правительства, чтобы не было "никаких договоренностей об Украине без Украины".
В ведомстве напомнили, что все партнеры и союзники Киева должны соблюдать это требование.
Кроме того, в министерстве подчеркнули, что единственным реалистичным путем восстановления справедливого мира остается "формула мира" украинского лидера Владимира Зеленского.
По мнению украинских дипломатов, формат Саммита мира является главной платформой для поиска путей восстановления справедливого мира.
Также указано, что Киев готов продолжать работу по развитию двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев.
Что важно знать о визите Орбана в Россию
5 июля российский диктатор Владимир Путин принял в Кремле венгерского лидера Виктора Орбана для переговоров, в том числе и об Украине.
Следует отметить, что нелегитимный президент РФ начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.
По словам спикера правительства Венгрии, Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии".
Что важно понимать, его визит в Россию проходит всего через несколько дней после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Орбан не информировал Европейскую комиссию о своих планах посетить Москву и не координировал свои действия с ней.
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