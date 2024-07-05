Столтенберг, Каллас и Фиала жестко отреагировали на визит Орбана в Россию
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Столтенберг, Каллас и Фиала жестко отреагировали на визит Орбана в Россию

Путин и Орбан
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Источник:  online.ua

5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал с неожиданным визитом к нелегитимному президенту России Владимиру Путину. Главы Эстонии и Чехии и генеральный секретарь НАТО сделали громкие заявления по этому поводу.

Главные тезисы

  • Главы НАТО, Эстонии и Чехии негативно отреагировали на визит Виктора Орбана к Путину в Россию, подчеркивая недопустимость таких действий в контексте войны России против Украины.
  • Столтенберг отметил необходимость обсуждения данного визита на предстоящем саммите в Вашингтоне, выражая надежду на возможность ведения дискуссий между союзниками.
  • Каллас и Фиала подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС в Москве и его действия могут привести к путанице в позиции Евросоюза по отношению к Украине.
  • Визит Орбана вызвал широкий резонанс и споры в политическом сообществе, поднимая важные вопросы о солидарности союзников.

Столтенберг отреагировал на визит Орбана в Москву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву.

Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

Столтенберг напомнил, что Орбан и раньше ездил в Москву и рассказывал союзникам по НАТО об этих поездках, так что генсек надеется, что на саммите в Вашингтоне будет возможность обсудить визит венгерского премьера в РФ.

Венгрия сообщила нам об этом предстоящем визите, и я ожидаю, что на следующей неделе в Вашингтоне будет возможность обсудить дискуссии, которые он (Орбан. — Ред.) имел в Москве, как это происходит между союзниками на регулярной основе.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО

Он также отметил, что во время его недавнего визита в Будапешт обсуждался вопрос войны РФ против Украины.

Венгрия согласилась, что Россия несет ответственность за войну, является ее виновником и Россия может закончить эту войну сегодня и остановить атаковать Украину.

Он добавил, что во время сегодняшнего визита в Москву Орбан не представляет НАТО, а только свою страну.

Фиала сделал заявление о визите Орбана

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отреагировал на визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву 5 июля. Фиал подчеркнул, что его страна на стороне Украины.

Об этом он написал в соцсети X.

Виктор Орбан не представляет интересы или интересы ЕС в Москве. У него также нет мандата вести переговоры от нашего имени.

Он добавил, что позиция Чехии четкая: Путин — агрессор, а страна на стороне Украины.

Каллас жестко "прошлась" по Орбану

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже отреагировала на поездку Орбана в Россию.

В Москве Виктор Орбан никак не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует позицию главы Евросоюза, чтобы посеять путаницу. ЕС един, четко в Украине и против российской агрессии.

Путин решил обсудить с Орбаном "мирное урегулирование ситуации в Украине"

5 июля нелегитимный президент РФ Владимир Путин встретился в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В ходе переговоров двух "лидеров" стран поднялся и вопрос войны РФ против Украины. Диктатор Путин начал встречу упоминанием ультиматума для Киева.

Кремлевский диктатор заявил, что на встрече у них с Орбаном будет возможность обсудить "все нюансы" ситуации в Украине.

При этом он подчеркнул, что Орбан прибыл в Москву, в частности, как лидер страны, председательствующей в Совете ЕС.

Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИД совсем недавно в Москве. Там изложена наша позиция относительно возможного мирного урегулирования. И, конечно, я готов обсудить с вами нюансы, — сказал Путин.

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