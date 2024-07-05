Столтенберг, Каллас и Фиала жестко отреагировали на визит Орбана в Россию

5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал с неожиданным визитом к нелегитимному президенту России Владимиру Путину. Главы Эстонии и Чехии и генеральный секретарь НАТО сделали громкие заявления по этому поводу.

Столтенберг отреагировал на визит Орбана в Москву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву.

Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

Столтенберг напомнил, что Орбан и раньше ездил в Москву и рассказывал союзникам по НАТО об этих поездках, так что генсек надеется, что на саммите в Вашингтоне будет возможность обсудить визит венгерского премьера в РФ.

Венгрия сообщила нам об этом предстоящем визите, и я ожидаю, что на следующей неделе в Вашингтоне будет возможность обсудить дискуссии, которые он (Орбан. — Ред.) имел в Москве, как это происходит между союзниками на регулярной основе. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Он также отметил, что во время его недавнего визита в Будапешт обсуждался вопрос войны РФ против Украины.

Венгрия согласилась, что Россия несет ответственность за войну, является ее виновником и Россия может закончить эту войну сегодня и остановить атаковать Украину. Поделиться

Он добавил, что во время сегодняшнего визита в Москву Орбан не представляет НАТО, а только свою страну.

Фиала сделал заявление о визите Орбана

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отреагировал на визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву 5 июля. Фиал подчеркнул, что его страна на стороне Украины.

Об этом он написал в соцсети X.

Viktor Orbán does not represent our or EU interests in Moscow. Nor does he have any mandate to negotiate on our behalf. The Czech position is clear: Putin is the aggressor, we stand with Ukraine. — Petr Fiala (@P_Fiala) July 5, 2024

Виктор Орбан не представляет интересы или интересы ЕС в Москве. У него также нет мандата вести переговоры от нашего имени. Поделиться

Он добавил, что позиция Чехии четкая: Путин — агрессор, а страна на стороне Украины.

Каллас жестко "прошлась" по Орбану

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже отреагировала на поездку Орбана в Россию.

В Москве Виктор Орбан никак не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует позицию главы Евросоюза, чтобы посеять путаницу. ЕС един, четко в Украине и против российской агрессии.

In Moscow, Viktor Orbán in no way represents the EU or the EU’s positions. He is exploiting the EU presidency position to sow confusion.



The EU is united, clearly behind Ukraine and against Russian aggression. — Kaja Kallas (@kajakallas) July 5, 2024

Путин решил обсудить с Орбаном "мирное урегулирование ситуации в Украине"

5 июля нелегитимный президент РФ Владимир Путин встретился в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В ходе переговоров двух "лидеров" стран поднялся и вопрос войны РФ против Украины. Диктатор Путин начал встречу упоминанием ультиматума для Киева.

Кремлевский диктатор заявил, что на встрече у них с Орбаном будет возможность обсудить "все нюансы" ситуации в Украине.

При этом он подчеркнул, что Орбан прибыл в Москву, в частности, как лидер страны, председательствующей в Совете ЕС.