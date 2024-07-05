Столтенберг, Каллас и Фиала жестко отреагировали на визит Орбана в Россию

5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал с неожиданным визитом к нелегитимному президенту России Владимиру Путину. Главы Эстонии и Чехии и генеральный секретарь НАТО сделали громкие заявления по этому поводу.
Главные тезисы
- Главы НАТО, Эстонии и Чехии негативно отреагировали на визит Виктора Орбана к Путину в Россию, подчеркивая недопустимость таких действий в контексте войны России против Украины.
- Столтенберг отметил необходимость обсуждения данного визита на предстоящем саммите в Вашингтоне, выражая надежду на возможность ведения дискуссий между союзниками.
- Каллас и Фиала подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС в Москве и его действия могут привести к путанице в позиции Евросоюза по отношению к Украине.
- Визит Орбана вызвал широкий резонанс и споры в политическом сообществе, поднимая важные вопросы о солидарности союзников.
Столтенберг отреагировал на визит Орбана в Москву
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву.
Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.
Столтенберг напомнил, что Орбан и раньше ездил в Москву и рассказывал союзникам по НАТО об этих поездках, так что генсек надеется, что на саммите в Вашингтоне будет возможность обсудить визит венгерского премьера в РФ.
Он также отметил, что во время его недавнего визита в Будапешт обсуждался вопрос войны РФ против Украины.
Он добавил, что во время сегодняшнего визита в Москву Орбан не представляет НАТО, а только свою страну.
Фиала сделал заявление о визите Орбана
Премьер-министр Чехии Петр Фиала отреагировал на визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву 5 июля. Фиал подчеркнул, что его страна на стороне Украины.
Об этом он написал в соцсети X.
Viktor Orbán does not represent our or EU interests in Moscow. Nor does he have any mandate to negotiate on our behalf. The Czech position is clear: Putin is the aggressor, we stand with Ukraine.— Petr Fiala (@P_Fiala) July 5, 2024
Он добавил, что позиция Чехии четкая: Путин — агрессор, а страна на стороне Украины.
Каллас жестко "прошлась" по Орбану
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас тоже отреагировала на поездку Орбана в Россию.
В Москве Виктор Орбан никак не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует позицию главы Евросоюза, чтобы посеять путаницу. ЕС един, четко в Украине и против российской агрессии.
In Moscow, Viktor Orbán in no way represents the EU or the EU’s positions. He is exploiting the EU presidency position to sow confusion.— Kaja Kallas (@kajakallas) July 5, 2024
The EU is united, clearly behind Ukraine and against Russian aggression.
Путин решил обсудить с Орбаном "мирное урегулирование ситуации в Украине"
5 июля нелегитимный президент РФ Владимир Путин встретился в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
В ходе переговоров двух "лидеров" стран поднялся и вопрос войны РФ против Украины. Диктатор Путин начал встречу упоминанием ультиматума для Киева.
Кремлевский диктатор заявил, что на встрече у них с Орбаном будет возможность обсудить "все нюансы" ситуации в Украине.
При этом он подчеркнул, что Орбан прибыл в Москву, в частности, как лидер страны, председательствующей в Совете ЕС.
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