Орбан получил предупреждение от Мишеля перед визитом в Москву

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Венгрия, начавшая председательствовать в Евросоюзе, не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от имени ЕС. Это прозвучало на фоне информации о поездке главы страны Виктора Орбана в Москву на встречу с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.

Мишель предупредил Орбана перед его визитом к Путину

Мишель напомнил Орбану четкую позицию Евросоюза по поводу войны России против Украины.

Так он прокомментировал в соцсети Х сообщение о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, которое может состояться 5 июля.

Председательствующая в Евросоюзе страна не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от имени ЕС. Шарль Мишель Президент Евросовета

Он подчеркнул, что позиция Европейского совета однозначна: Россия является агрессором, Украина жертвой.

Никакие дискуссии об Украине не могут проходить без Украины.

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine. — Charles Michel (@CharlesMichel) July 4, 2024

Как сообщалось, по информации СМИ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершит 5 июля визит в Россию. Ранее, 2 июля, он посетил Украину.

1 июля Венгрия начала председательство в ЕС и взяла на себя организацию работы Совета ЕС на полгода.

Венгрия ранее не раз блокировала военную помощь Украине от Евросоюза, а также введение санкций ЕС против России и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Что известно о встрече Орбана с Путиным после визита к Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля планирует провести встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

По информации журналистов издания со ссылкой на представителей правительства Венгрии, Орбана также будет сопровождать глава Министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто. Поделиться

Последний с начала полномасштабной войны в Украине уже пять раз посещал Россию.