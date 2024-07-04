Орбан получил предупреждение от Мишеля перед визитом в Москву

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Венгрия, начавшая председательствовать в Евросоюзе, не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от имени ЕС. Это прозвучало на фоне информации о поездке главы страны Виктора Орбана в Москву на встречу с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву вызывает нарекания со стороны президента Европейского совета Шарля Мишеля.
- Европейский совет подчеркивает, что Россия является агрессором в войне против Украины.
- Венгрия, начавшая председательствовать в Евросоюзе, не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от имени ЕС.
- Глава МИД Венгрии также принимает участие в визите Орбана в Россию, что ставит под сомнение позицию страны в контексте поддержки Украины.
Мишель предупредил Орбана перед его визитом к Путину
Мишель напомнил Орбану четкую позицию Евросоюза по поводу войны России против Украины.
Так он прокомментировал в соцсети Х сообщение о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, которое может состояться 5 июля.
Он подчеркнул, что позиция Европейского совета однозначна: Россия является агрессором, Украина жертвой.
Никакие дискуссии об Украине не могут проходить без Украины.
The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.— Charles Michel (@CharlesMichel) July 4, 2024
The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.
Как сообщалось, по информации СМИ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершит 5 июля визит в Россию. Ранее, 2 июля, он посетил Украину.
1 июля Венгрия начала председательство в ЕС и взяла на себя организацию работы Совета ЕС на полгода.
Венгрия ранее не раз блокировала военную помощь Украине от Евросоюза, а также введение санкций ЕС против России и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Что известно о встрече Орбана с Путиным после визита к Зеленскому
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля планирует провести встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
Последний с начала полномасштабной войны в Украине уже пять раз посещал Россию.
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