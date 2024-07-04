Орбан получил предупреждение от Мишеля перед визитом в Москву
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Орбан получил предупреждение от Мишеля перед визитом в Москву

Charles Mishel
Мишель
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Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Венгрия, начавшая председательствовать в Евросоюзе, не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от имени ЕС. Это прозвучало на фоне информации о поездке главы страны Виктора Орбана в Москву на встречу с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву вызывает нарекания со стороны президента Европейского совета Шарля Мишеля.
  • Европейский совет подчеркивает, что Россия является агрессором в войне против Украины.
  • Венгрия, начавшая председательствовать в Евросоюзе, не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от имени ЕС.
  • Глава МИД Венгрии также принимает участие в визите Орбана в Россию, что ставит под сомнение позицию страны в контексте поддержки Украины.

Мишель предупредил Орбана перед его визитом к Путину

Мишель напомнил Орбану четкую позицию Евросоюза по поводу войны России против Украины.

Так он прокомментировал в соцсети Х сообщение о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, которое может состояться 5 июля.

Председательствующая в Евросоюзе страна не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от имени ЕС.

Шарль Мишель

Шарль Мишель

Президент Евросовета

Он подчеркнул, что позиция Европейского совета однозначна: Россия является агрессором, Украина жертвой.

Никакие дискуссии об Украине не могут проходить без Украины.

Как сообщалось, по информации СМИ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершит 5 июля визит в Россию. Ранее, 2 июля, он посетил Украину.

1 июля Венгрия начала председательство в ЕС и взяла на себя организацию работы Совета ЕС на полгода.

Венгрия ранее не раз блокировала военную помощь Украине от Евросоюза, а также введение санкций ЕС против России и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Что известно о встрече Орбана с Путиным после визита к Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля планирует провести встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

По информации журналистов издания со ссылкой на представителей правительства Венгрии, Орбана также будет сопровождать глава Министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто.

Последний с начала полномасштабной войны в Украине уже пять раз посещал Россию.

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