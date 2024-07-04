Орбан отримав попередження від Мішеля перед візитом до Москви

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Угорщина, яка почала головувати в Євросоюзі, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС. Це прозвучало на тлі інформації про поїздку очільника країни Віктора Орбана до Москви на зустріч з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Президент Європейської ради попередив Орбана щодо неможливості взаємодії з Росією від імені ЄС.
- Орбан проводить візит до Росії на тлі головування Угорщини в ЄС та блокування допомоги Україні та вступу до ЄС.
- Європейська рада підтримує позицію, що Росія є агресором у війні проти України, і жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без нашої країни.
- Петер Сійярто, голова МЗС Угорщини, також бере участь у візиті Орбана до Росії.
Мішель попередив Орбана перед його візитом до Путіна
Мішель нагадав Орбану чітку позицію Євросоюзу щодо війни Росії проти України.
Так він прокоментував у соцмережі Х повідомлення про візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Москву, який може відбутися 5 липня.
Він підкреслив, що позиція Європейської ради однозначна: Росія є агресором, Україна — жертвою.
Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України.
The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.— Charles Michel (@CharlesMichel) July 4, 2024
The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.
Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан здійснить 5 липня візит до Росії. Раніше, 2 липня, він відвідав Україну.
1 липня Угорщина розпочала головування в ЄС та перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на пів року.
Угорщина раніше неодноразово блокувала військову допомогу Україні від Євросоюзу, а також запровадження санкцій ЄС проти Росії та початок переговорів про вступ України до ЄС.
Що відомо про зустріч Орбана із Путіним після візиту до Зеленського
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня планує провести зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
Останній від початку повномасштабної війни в Україні вже п'ять разів відвідував Росію.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-