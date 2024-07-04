Орбан отримав попередження від Мішеля перед візитом до Москви
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Орбан отримав попередження від Мішеля перед візитом до Москви

Charles Mishel
Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Угорщина, яка почала головувати в Євросоюзі, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС. Це прозвучало на тлі інформації про поїздку очільника країни Віктора Орбана до Москви на зустріч з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Президент Європейської ради попередив Орбана щодо неможливості взаємодії з Росією від імені ЄС.
  • Орбан проводить візит до Росії на тлі головування Угорщини в ЄС та блокування допомоги Україні та вступу до ЄС.
  • Європейська рада підтримує позицію, що Росія є агресором у війні проти України, і жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без нашої країни.
  • Петер Сійярто, голова МЗС Угорщини, також бере участь у візиті Орбана до Росії.

Мішель попередив Орбана перед його візитом до Путіна

Мішель нагадав Орбану чітку позицію Євросоюзу щодо війни Росії проти України.

Так він прокоментував у соцмережі Х повідомлення про візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Москву, який може відбутися 5 липня.

Країна, що головує в Євросоюзі, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС.

Шарль Мішель

Шарль Мішель

Президент Євроради

Він підкреслив, що позиція Європейської ради однозначна: Росія є агресором, Україна — жертвою.

Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України.

Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан здійснить 5 липня візит до Росії. Раніше, 2 липня, він відвідав Україну.

1 липня Угорщина розпочала головування в ЄС та перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на пів року.

Угорщина раніше неодноразово блокувала військову допомогу Україні від Євросоюзу, а також запровадження санкцій ЄС проти Росії та початок переговорів про вступ України до ЄС.

Що відомо про зустріч Орбана із Путіним після візиту до Зеленського

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня планує провести зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним у Москві. 

За інформацією журналістів видання із посиланням на представників уряду Угорщини, Орбана також супроводжуватиме голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Петер Сійярто.

Останній від початку повномасштабної війни в Україні вже п'ять разів відвідував Росію.

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