Столтенберг, Каллас і Фіала жорстко відреагували на візит Орбана до Росії

5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поїхав з неочікуваним візитом до нелегітимного президента Росії Володимира Путіна. Очільники Естонії та Чехії та генеральний секретар НАТО зробили гучні заяви з цього приводу.

Столтенберг відреагував на візит Орбана до Москви

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви.

Про це він сказав на пресконференції, присвяченій майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні.

Столтенберг нагадав, що Орбан й раніше їздив до Москви та розповідав союзникам по НАТО про ці поїздки, тож генсек сподівається, що на саміті у Вашингтоні буде можливість обговорити візит угорського прем’єра до РФ.

Угорщина повідомила нас про цей майбутній візит, і я очікую, що наступного тижня у Вашингтоні буде можливість обговорити дискусії, які він (Орбан. — Ред.) мав у Москві, як це відбувається між союзниками на регулярній основі. Єнс Столтенберг Генеральний секретар НАТО

Він також зазначив, що під час його нещодавнього візиту до Будапешта обговорювалось питання війни РФ проти України.

Угорщина погодилась, що Росія несе відповідальність за війну, є її винуватцем, і Росія може закінчити цю війну сьогодні та зупинити атакувати Україну. Поширити

Він додав, що під час сьогоднішнього візиту до Москви Орбан не представляє НАТО, а лише свою країну.

Фіала зробив заяву щодо візиту Орбана

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала відреагував на візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви 5 липня. Фіала наголосив, що його країна на боці України.

Про це він написав у соцмережі X.

Viktor Orbán does not represent our or EU interests in Moscow. Nor does he have any mandate to negotiate on our behalf. The Czech position is clear: Putin is the aggressor, we stand with Ukraine. — Petr Fiala (@P_Fiala) July 5, 2024

Віктор Орбан не представляє наші інтереси чи інтереси ЄС у Москві. Він також не має мандату вести переговори від нашого імені. Поширити

Він додав, що позиція Чехії чітка: Путін — агресор, а країна на боці України.

Каллас жорстко “пройшлася” по Орбану

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас теж відреагувала на поїздку Орбана до Росії.

У Москві Віктор Орбан жодним чином не представляє ЄС чи позиції ЄС. Він використовує позицію голови Євросоюзу, щоб посіяти плутанину. ЄС єдиний, чітко за Україну та проти російської агресії.

In Moscow, Viktor Orbán in no way represents the EU or the EU’s positions. He is exploiting the EU presidency position to sow confusion.



The EU is united, clearly behind Ukraine and against Russian aggression. — Kaja Kallas (@kajakallas) July 5, 2024

Путін вирішив обговорити з Орбаном “мирне врегулювання ситуації в Україні”

5 липня нелегітимний президент РФ Володимир Путін зустрівся у Москві з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Під час для переговорів двох “лідерів” країн піднялося й питання війни РФ проти України. Диктатор Путін розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

Кремлівський диктатор заявив, що на зустрічі у них з Орбаном буде можливість обговорити "усі нюанси" ситуації в Україні.

При цьому він підкреслив, що Орбан прибув до Москви зокрема як лідер країни, що головує у Раді ЄС.