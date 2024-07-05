Столтенберг, Каллас і Фіала жорстко відреагували на візит Орбана до Росії
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Столтенберг, Каллас і Фіала жорстко відреагували на візит Орбана до Росії

Орбан та Путін
Джерело:  online.ua

5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поїхав з неочікуваним візитом до нелегітимного президента Росії Володимира Путіна. Очільники Естонії та Чехії та генеральний секретар НАТО зробили гучні заяви з цього приводу.

Головні тези:

  • Генеральний секретар НАТО Столтенберг наголосив на необхідності обговорення візиту Орбана до Росії на майбутньому саміті у Вашингтоні.
  • Прем'єр-міністр Чехії Фіала рішуче заявив, що Чехія підтримує Україну, виступає проти російської агресії та не визнає легітимність візиту Орбана до Москви.
  • Прем'єр-міністерка Естонії Каллас підкреслила неприпустимість втручання Орбана у справи ЄС.
  • Візит Орбана до Путіна викликав занепокоєння в контексті українського конфлікту, зокрема через спробу обговорення "мирного врегулювання ситуації в Україні".
  • Путін розпочав зустріч з Орбаном з обговорення питань війни РФ проти України та вказав, що вони можуть обговорити всі деталі ситуації в Україні.

Столтенберг відреагував на візит Орбана до Москви

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви.

Про це він сказав на пресконференції, присвяченій майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні.

Столтенберг нагадав, що Орбан й раніше їздив до Москви та розповідав союзникам по НАТО про ці поїздки, тож генсек сподівається, що на саміті у Вашингтоні буде можливість обговорити візит угорського прем’єра до РФ.

Угорщина повідомила нас про цей майбутній візит, і я очікую, що наступного тижня у Вашингтоні буде можливість обговорити дискусії, які він (Орбан. — Ред.) мав у Москві, як це відбувається між союзниками на регулярній основі.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО

Він також зазначив, що під час його нещодавнього візиту до Будапешта обговорювалось питання війни РФ проти України.

Угорщина погодилась, що Росія несе відповідальність за війну, є її винуватцем, і Росія може закінчити цю війну сьогодні та зупинити атакувати Україну.

Він додав, що під час сьогоднішнього візиту до Москви Орбан не представляє НАТО, а лише свою країну.

Фіала зробив заяву щодо візиту Орбана

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала відреагував на візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви 5 липня. Фіала наголосив, що його країна на боці України.

Про це він написав у соцмережі X.

Віктор Орбан не представляє наші інтереси чи інтереси ЄС у Москві. Він також не має мандату вести переговори від нашого імені.

Він додав, що позиція Чехії чітка: Путін — агресор, а країна на боці України.

Каллас жорстко “пройшлася” по Орбану

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас теж відреагувала на поїздку Орбана до Росії.

У Москві Віктор Орбан жодним чином не представляє ЄС чи позиції ЄС. Він використовує позицію голови Євросоюзу, щоб посіяти плутанину. ЄС єдиний, чітко за Україну та проти російської агресії.

Путін вирішив обговорити з Орбаном “мирне врегулювання ситуації в Україні”

5 липня нелегітимний президент РФ Володимир Путін зустрівся у Москві з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. 

Під час для переговорів двох “лідерів” країн піднялося й питання війни РФ проти України. Диктатор Путін розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

Кремлівський диктатор заявив, що на зустрічі у них з Орбаном буде можливість обговорити "усі нюанси" ситуації в Україні.

При цьому він підкреслив, що Орбан прибув до Москви зокрема як лідер країни, що головує у Раді ЄС.

Ви напевне знаєте про мій виступ перед керівництвом МЗС зовсім нещодавно в Москві. Там викладено нашу позицію щодо можливого мирного врегулювання. І, звичайно, я готовий обговорити з вами нюанси, — сказав Путін.

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