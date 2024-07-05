Путін почав зустріч з Орбаном згадкою про "перемовини" з Україною

5 липня нелегітимний президент РФ Володимир Путін зустрівся у Москві з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Головні тези:
- Орбан виступив з “миротворчою місією”, зустрівшись спочатку з Зеленським, а потім з Путіним нібито для припинення війни РФ проти України.
- Угорський прем'єр відмовився від організації мирних переговорів між Україною та РФ, аргументуючи це відсутністю мандату та політичної ваги.
- Фото з візиту Орбана до Москви викликало обговорення через доданий логотип угорського головування в ЄС.
Путін вирішив обговорити з Орбаном “мирне врегулювання ситуації в Україні”
Під час для переговорів двох “лідерів” країн піднялося й питання війни РФ проти України. Диктатор Путін розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.
Кремлівський диктатор заявив, що на зустрічі у них з Орбаном буде можливість обговорити "усі нюанси" ситуації в Україні.
При цьому він підкреслив, що Орбан прибув до Москви зокрема як лідер країни, що головує у Раді ЄС.
Орбан прибув до Москви для зустрічі з Путіним після переговорів з Зеленським
Речник Берталан Гаваші заявив, що Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії" та зустрінеться з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.
Віктор Орбан оприлюднив у соцмережах перше фото з візиту до Москви. На світлині зображено урядовий термінал "Внуково" на тлі великого напису "Москва".
Варто зазначити, що на це фото пресслужба Орбана додала логотип угорського головування в ЄС, незважаючи на те, що в Брюсселі наголосили, що Орбан під час своєї поїздки представляє виключно власну країну.
Путін марить "переговорами" з Україною
Нелегітимний президент Росії Володимир Путін на зустрічі "ШОС Плюс" заявив, що Росія може повернутись до так званих "стамбульських домовленостей" щодо миру між РФ та Україною, хоча нещодавно озвучував інші умови для перемовин.
Диктатор каже, що нібито “стамбульські домовленості залишаються на столі та можуть бути покладені в основу продовження цих переговорів (з Україною — ред.)".
Також Путін почав брехати про те, що Росія ніколи не відмовлялась і "зараз готова до продовження мирних переговорів (з Україною)".
За версією правителя країни-агресорки, начебто Україна сама відмовилась від переговорів за вказівкою Великобританії та США.
Путіну також ввижається, що "стамбульські домовленості" влаштують Україну, бо вона начебто їх "парафувала".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-