Орбан прибув до Москви для зустрічі з Путіним після переговорів з Зеленським — відео

Віктор Орбан прибув до столиці Росії у межах своєї "миротворчої місії", зазначили у Будапешті.

Угорська влада назвала візит Орбана до Москви “миротворчою місією“

Речник Берталан Гаваші заявив, що Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії" та зустрінеться з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє 444.hu

У межах своєї миротворчої місії Віктор Орбан прибув до Москви, щоб зустрітися із Володимиром Путіним, — заявив Гаваші. Поширити

Віктор Орбан оприлюднив у соцмережах перше фото з візиту до Москви. На світлині зображено урядовий термінал "Внуково" на тлі великого напису "Москва".

Варто зазначити, що на це фото пресслужба Орбана додала логотип угорського головування в ЄС, незважаючи на те, що в Брюсселі наголосили, що Орбан під час своєї поїздки представляє виключно власну країну.

Також пропагандистські ЗМІ оприлюднили відео зустрічі Орбана з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

Орбан відмовився від організації мирних переговорів між Україною та РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не може взяти на себе відповідальність за мирні переговори у війні РФ проти України, зазначивши, що не має «ні мандату, ні міжнародної політичної ваги».

Головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні, але Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру". Про це сказав глава угорського уряду Віктор Орбан.

Віктор Орбан поділився враженнями після зустрічі з Володимиром Зеленським, яка відбулася у Києві цього тижня. Він зазначив, що Європа могла б зробити більше для просування до миру, але Угорщина, яка зараз головує у ЄС, не має на це мандата.

Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, у нас немає на це ні мандата, ні відповідної міжнародної політичної ваги, у нас немає адекватного національного (валового) продукту, нашої армії і так далі, але ми можемо бути гарним знаряддям у руках господа, ми можемо бути гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Віктор Орбан заявив, що "мирними переговорами керуватимуть великі країни".