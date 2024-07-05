Орбан прибув до Москви для зустрічі з Путіним після переговорів з Зеленським — відео

Віктор Орбан прибув до столиці Росії у межах своєї "миротворчої місії", зазначили у Будапешті.
Головні тези:
- Орбан назвав свій приїзд до Росії "миротворчою місією" та підкреслив важливість “великих країн” у мирних переговорах.
- Угорський прем'єр відмовився від організації мирних переговорів між Україною та РФ, аргументуючи це відсутністю мандату та політичної ваги.
- Орбан після зустрічі з Зеленським висловив розчарування у Європі через відсутність підтримки для мирного врегулювання конфлікту.
Угорська влада назвала візит Орбана до Москви “миротворчою місією“
Речник Берталан Гаваші заявив, що Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії" та зустрінеться з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє 444.hu
Віктор Орбан оприлюднив у соцмережах перше фото з візиту до Москви. На світлині зображено урядовий термінал "Внуково" на тлі великого напису "Москва".
Варто зазначити, що на це фото пресслужба Орбана додала логотип угорського головування в ЄС, незважаючи на те, що в Брюсселі наголосили, що Орбан під час своєї поїздки представляє виключно власну країну.
Також пропагандистські ЗМІ оприлюднили відео зустрічі Орбана з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.
Орбан відмовився від організації мирних переговорів між Україною та РФ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не може взяти на себе відповідальність за мирні переговори у війні РФ проти України, зазначивши, що не має «ні мандату, ні міжнародної політичної ваги».
Головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні, але Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру". Про це сказав глава угорського уряду Віктор Орбан.
Віктор Орбан поділився враженнями після зустрічі з Володимиром Зеленським, яка відбулася у Києві цього тижня. Він зазначив, що Європа могла б зробити більше для просування до миру, але Угорщина, яка зараз головує у ЄС, не має на це мандата.
Віктор Орбан заявив, що "мирними переговорами керуватимуть великі країни".
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