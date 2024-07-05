Орбан прибыл в Москву для встречи с Путиным после переговоров с Зеленским — видео

Виктор Орбан прибыл в столицу России в рамках своей "миротворческой миссии", отметили в Будапеште.
Главные тезисы
- Орбан назвал свой приезд в Россию "миротворческой миссией" и подчеркнул важность "больших стран" в мирных переговорах.
- Венгерский премьер отказался от организации мирных переговоров между Украиной и РФ, аргументируя это отсутствием мандата и политического веса.
- Орбан после встречи с Зеленским выразил разочарование в Европе из-за отсутствия поддержки для мирного урегулирования конфликта.
Венгерские власти назвали визит Орбана в Москву "миротворческой миссией"
Спикер Берталан Гаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии" и встретится с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает 444.hu.
Виктор Орбан обнародовал в соцсетях первое фото с визита в Москву. На фото изображён правительственный терминал "Внуково" на фоне большой надписи "Москва".
Стоит отметить, что на фото прессслужба Орбана добавила логотип венгерского председательства в ЕС, несмотря на то, что в Брюсселе отметили, что Орбан во время своей поездки представляет исключительно собственную страну.
Также пропагандистские СМИ обнародовали видео встречи Орбана с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.
Орбан отказался от организации мирных переговоров между Украиной и РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не может взять на себя ответственность за мирные переговоры в войне РФ против Украины, отметив, что у него нет «ни мандата, ни международного политического веса».
Председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата для продвижения мира в Украине, но Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, желающих мира". Об этом сказал глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Виктор Орбан поделился впечатлениями после встречи с Владимиром Зеленским, которая прошла в Киеве на этой неделе. Он отметил, что Европа могла бы сделать больше для продвижения к миру, но Венгрия, которая сейчас председательствует в ЕС, не имеет на это мандата.
Виктор Орбан заявил, что "мирными переговорами будут руководить большие страны".
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