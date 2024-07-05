Орбан прибыл в Москву для встречи с Путиным после переговоров с Зеленским — видео

Виктор Орбан прибыл в столицу России в рамках своей "миротворческой миссии", отметили в Будапеште.

Венгерские власти назвали визит Орбана в Москву "миротворческой миссией"

Спикер Берталан Гаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии" и встретится с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает 444.hu.

В рамках своей миротворческой миссии Виктор Орбан прибыл в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, – заявил Гаваши. Поделиться

Виктор Орбан обнародовал в соцсетях первое фото с визита в Москву. На фото изображён правительственный терминал "Внуково" на фоне большой надписи "Москва".

Стоит отметить, что на фото прессслужба Орбана добавила логотип венгерского председательства в ЕС, несмотря на то, что в Брюсселе отметили, что Орбан во время своей поездки представляет исключительно собственную страну.

Также пропагандистские СМИ обнародовали видео встречи Орбана с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

Орбан отказался от организации мирных переговоров между Украиной и РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не может взять на себя ответственность за мирные переговоры в войне РФ против Украины, отметив, что у него нет «ни мандата, ни международного политического веса».

Председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата для продвижения мира в Украине, но Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, желающих мира". Об этом сказал глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Виктор Орбан поделился впечатлениями после встречи с Владимиром Зеленским, которая прошла в Киеве на этой неделе. Он отметил, что Европа могла бы сделать больше для продвижения к миру, но Венгрия, которая сейчас председательствует в ЕС, не имеет на это мандата.

Венгрия не может взять на себя ответственность за это, у нас нет на это ни мандата, ни соответствующего международного политического веса, у нас нет адекватного национального (валового) продукта, нашей армии и так далее, но мы можем быть хорошим орудием в руках господа, мы можем быть хорошим орудием в руках людей, желающих мира. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан заявил, что "мирными переговорами будут руководить большие страны".