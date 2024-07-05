Орбан відмовився від організації мирних переговорів між Україною та РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не може взяти на себе відповідальність за мирні переговори у війні РФ проти України, зазначивши, що не має «ні мандату, ні міжнародної політичної ваги».

Мирними переговорами між РФ та Україною керуватимуть “великі країни”

Головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні, але Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру". Про це сказав глава угорського уряду Віктор Орбан.

Віктор Орбан поділився враженнями після зустрічі з Володимиром Зеленським, яка відбулася у Києві цього тижня. Він зазначив, що Європа могла б зробити більше для просування до миру, але Угорщина, яка зараз головує у ЄС, не має на це мандата.

Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, у нас немає на це ні мандата, ні відповідної міжнародної політичної ваги, у нас немає адекватного національного (валового) продукту, нашої армії і так далі, але ми можемо бути гарним знаряддям у руках господа, ми можемо бути гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Віктор Орбан заявив, що "мирними переговорами керуватимуть великі країни".

Під час спілкування з журналістами угорський прем’єр зазначив, що Володимир Зеленський "не в захваті" від ідеї мирних переговорів з РФ і припинення вогню.

За його Орбана, "всі бояться", що після припинення вогню інша сторона скористається цим.

Орбан утримався від коментарів на питання щодо ймовірної зустрічі з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

Орбан отримав попередження від Мішеля перед візитом до Москви

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Угорщина, яка почала головувати в Євросоюзі, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС. Це прозвучало на тлі інформації про поїздку очільника країни Віктора Орбана до Москви на зустріч з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним.

Мішель нагадав Орбану чітку позицію Євросоюзу щодо війни Росії проти України.

Так він прокоментував у соцмережі Х повідомлення про візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Москву, який може відбутися 5 липня.

Країна, що головує в Євросоюзі, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС. Шарль Мішель Президент Європейської ради

Він підкреслив, що позиція Європейської ради однозначна: Росія є агресором, Україна — жертвою.