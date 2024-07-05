Орбан відмовився від організації мирних переговорів між Україною та РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не може взяти на себе відповідальність за мирні переговори у війні РФ проти України, зазначивши, що не має «ні мандату, ні міжнародної політичної ваги».
Головні тези:
- Віктор Орбан наголосив, що Угорщина, яка головує в ЄС, може бути допоміжним інструментом у створенні миру між Україною та Росією.
- Після зустрічі з Володимиром Зеленським Орбан висловив обурення через пасивність Європи у питанні просування миру у регіоні.
- Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Орбана до чіткої позиції засудження агресії Росії проти України та підтримки української сторони.
Мирними переговорами між РФ та Україною керуватимуть “великі країни”
Головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні, але Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру". Про це сказав глава угорського уряду Віктор Орбан.
Віктор Орбан поділився враженнями після зустрічі з Володимиром Зеленським, яка відбулася у Києві цього тижня. Він зазначив, що Європа могла б зробити більше для просування до миру, але Угорщина, яка зараз головує у ЄС, не має на це мандата.
Віктор Орбан заявив, що "мирними переговорами керуватимуть великі країни".
Під час спілкування з журналістами угорський прем’єр зазначив, що Володимир Зеленський "не в захваті" від ідеї мирних переговорів з РФ і припинення вогню.
За його Орбана, "всі бояться", що після припинення вогню інша сторона скористається цим.
Орбан утримався від коментарів на питання щодо ймовірної зустрічі з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.
Орбан отримав попередження від Мішеля перед візитом до Москви
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Угорщина, яка почала головувати в Євросоюзі, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС. Це прозвучало на тлі інформації про поїздку очільника країни Віктора Орбана до Москви на зустріч з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним.
Мішель нагадав Орбану чітку позицію Євросоюзу щодо війни Росії проти України.
Так він прокоментував у соцмережі Х повідомлення про візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Москву, який може відбутися 5 липня.
Він підкреслив, що позиція Європейської ради однозначна: Росія є агресором, Україна — жертвою.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-