Орбан отказался от организации мирных переговоров между Украиной и РФ
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Политика
Дата публикации

Орбан отказался от организации мирных переговоров между Украиной и РФ

Орбан
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Источник:  Telex

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не может взять на себя ответственность за мирные переговоры в войне РФ против Украины, отметив, что у него нет «ни мандата, ни международного политического веса».

Главные тезисы

  • Виктор Орбан подчеркнул, что председательствующая в ЕС Венгрия может быть вспомогательным инструментом в создании мира между Украиной и Россией.
  • После встречи с Владимиром Зеленским Орбан выразил возмущение из-за пассивности Европы в вопросе продвижения мира в регионе.
  • Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Орбана к четкой позиции осуждения агрессии России против Украины и поддержки украинской стороны.

Мирными переговорами между РФ и Украиной будут руководить "великие страны"

Председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата для продвижения мира в Украине, но Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, желающих мира". Об этом сказал глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Виктор Орбан поделился впечатлениями после встречи с Владимиром Зеленским, которая прошла в Киеве на этой неделе. Он отметил, что Европа могла бы сделать больше для продвижения к миру, но Венгрия, которая сейчас председательствует в ЕС, не имеет на это мандата.

Венгрия не может взять на себя ответственность за это, у нас нет на это ни мандата, ни соответствующего международного политического веса, у нас нет адекватного национального (валового) продукта, нашей армии и так далее, но мы можем быть хорошим орудием в руках господа, мы можем быть хорошим орудием в руках людей, желающих мира.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан заявил, что "мирными переговорами будут руководить большие страны".

В ходе общения с журналистами венгерский премьер отметил, что Владимир Зеленский "не в восторге" от идеи мирных переговоров с РФ и прекращения огня.

По его Орбану, "все боятся", что после прекращения огня другая сторона воспользуется этим.

Орбан воздержался от комментариев на вопрос о вероятной встрече с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

Орбан получил предупреждение от Мишеля перед визитом в Москву

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Венгрия, начавшая председательствовать в Евросоюзе, не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от имени ЕС. Это прозвучало на фоне информации о поездке главы страны Виктора Орбана в Москву на встречу с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.

Мишель напомнил Орбану четкую позицию Евросоюза по поводу войны России против Украины.

Так он прокомментировал в соцсети Х сообщение о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, которое может состояться 5 июля.

Председательствующая в Евросоюзе страна не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от имени ЕС.

Шарль Мишель

Шарль Мишель

Президент Европейского совета

Он подчеркнул, что позиция Европейского совета однозначна: Россия является агрессором, Украина жертвой.

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