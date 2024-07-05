Путин начал встречу с Орбаном упоминанием о "переговорах" с Украиной

Путин решил обсудить с Орбаном "мирное урегулирование ситуации в Украине"

В ходе переговоров двух "лидеров" стран поднялся и вопрос войны РФ против Украины. Диктатор Путин начал встречу упоминанием ультиматума для Киева.

Кремлевский диктатор заявил, что на встрече у них с Орбаном будет возможность обсудить "все нюансы" ситуации в Украине.

При этом он подчеркнул, что Орбан прибыл в Москву, в частности, как лидер страны, председательствующей в Совете ЕС.

Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИД совсем недавно в Москве. Там изложена наша позиция относительно возможного мирного урегулирования. И, конечно, я готов обсудить с вами нюансы, – сказал Путин. Поделиться

Орбан прибыл в Москву для встречи с Путиным после переговоров с Зеленским

Представитель Берталан Гаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии" и встретится с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

В рамках своей миротворческой миссии Виктор Орбан прибыл в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, – заявил Гаваши. Поделиться

Виктор Орбан обнародовал в соцсетях первое фото с визита в Москву. На фото изображён правительственный терминал "Внуково" на фоне большой надписи "Москва".

Стоит отметить, что на фото прессслужба Орбана добавила логотип венгерского председательства в ЕС, несмотря на то, что в Брюсселе отметили, что Орбан во время своей поездки представляет исключительно собственную страну.

Путин грезит "переговорами" с Украиной

Нелегитимный президент России Владимир Путин на встрече "ШОС Плюс" заявил, что Россия может вернуться к так называемым "стамбульским договоренностям" о мире между РФ и Украиной, хотя недавно озвучивал другие условия для переговоров.

Диктатор говорит, что "стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров (с Украиной — ред.)".

Также Путин начал врать о том, что Россия никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров (с Украиной).

По версии правителя страны-агрессорки, вроде бы Украина сама отказалась от переговоров по указанию Великобритании и США.

Путину также кажется, что "стамбульские договоренности" устроят Украину, потому что она вроде бы их "парафировала".