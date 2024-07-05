Путин начал встречу с Орбаном упоминанием о "переговорах" с Украиной

5 июля нелегитимный президент РФ Владимир Путин встретился в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Главные тезисы
- Орбан выступил с миротворческой миссией, встретившись сначала с Зеленским, а затем с Путиным якобы для прекращения войны РФ против Украины.
- Венгерский премьер отказался от организации мирных переговоров между Украиной и РФ, аргументируя это отсутствием мандата и политического веса.
- Фото с визита Орбана в Москву вызвало обсуждение из-за добавленного логотипа венгерского председательства в ЕС.
Путин решил обсудить с Орбаном "мирное урегулирование ситуации в Украине"
В ходе переговоров двух "лидеров" стран поднялся и вопрос войны РФ против Украины. Диктатор Путин начал встречу упоминанием ультиматума для Киева.
Кремлевский диктатор заявил, что на встрече у них с Орбаном будет возможность обсудить "все нюансы" ситуации в Украине.
При этом он подчеркнул, что Орбан прибыл в Москву, в частности, как лидер страны, председательствующей в Совете ЕС.
Орбан прибыл в Москву для встречи с Путиным после переговоров с Зеленским
Представитель Берталан Гаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии" и встретится с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.
Виктор Орбан обнародовал в соцсетях первое фото с визита в Москву. На фото изображён правительственный терминал "Внуково" на фоне большой надписи "Москва".
Стоит отметить, что на фото прессслужба Орбана добавила логотип венгерского председательства в ЕС, несмотря на то, что в Брюсселе отметили, что Орбан во время своей поездки представляет исключительно собственную страну.
Путин грезит "переговорами" с Украиной
Нелегитимный президент России Владимир Путин на встрече "ШОС Плюс" заявил, что Россия может вернуться к так называемым "стамбульским договоренностям" о мире между РФ и Украиной, хотя недавно озвучивал другие условия для переговоров.
Диктатор говорит, что "стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров (с Украиной — ред.)".
Также Путин начал врать о том, что Россия никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров (с Украиной).
По версии правителя страны-агрессорки, вроде бы Украина сама отказалась от переговоров по указанию Великобритании и США.
Путину также кажется, что "стамбульские договоренности" устроят Украину, потому что она вроде бы их "парафировала".
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