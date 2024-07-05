Зустріч Путіна та Орбана. Україна висунула вимогу прем'єру Угорщини

МЗС України офіційно відреагувало на візит угорського лідера Віктора Орбана до Москви для перемовин з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Україна вимагає від прем'єра Угорщини не укладати угоди з Росією без погодження з Києвом.
- МЗС підкреслює важливість дотримання “формули миру” Зеленського для відновлення справедливого миру в регіоні.
- Візит Орбана до Росії без попереднього погодження з Європейською комісією викликав обурення з боку міжнародної спільноти.
Орбан у Кремлі. Як це коментує влада України
Українські дипломати звертають увагу на те, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене Віктором Орбаном без погодження чи координації з Україною.
МЗС вимагає від глави угорського уряду, щоб не було "жодних домовленостей про Україну без України".
У відомстві нагадали, що всі партнери та союзники Києва повинні дотримуватися цієї вимоги.
Окрім того, у міністерстві підкреслили, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається "формула миру" українського лідера Володимира Зеленського.
На переконання українських дипломатів, формат Саміту миру є головною платформою для пошуку шляхів відновлення справедливого миру.
Також наголошується, що Київ готовий продовжувати роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту премʼєр-міністра Угорщини до Києва.
Що важливо знати про візит Орбана в Росію
5 липня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі угорського лідера Віктора Орбана для переговорів, зокрема й про Україну.
Варто зазначити, що нелегітимний президент РФ розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.
За словами спікера уряду Угорщини, Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії".
Що важливо розуміти, його візит до Росії відбувається всього за кілька днів після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.
Орбан не інформував Європейську комісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з нею.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-