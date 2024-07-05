Зустріч Путіна та Орбана. Україна висунула вимогу прем'єру Угорщини
Категорія
Політика
Дата публікації

Зустріч Путіна та Орбана. Україна висунула вимогу прем'єру Угорщини

МЗС України
Орбан та Путін

МЗС України офіційно відреагувало на візит угорського лідера Віктора Орбана до Москви для перемовин з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Україна вимагає від прем'єра Угорщини не укладати угоди з Росією без погодження з Києвом.
  • МЗС підкреслює важливість дотримання “формули миру” Зеленського для відновлення справедливого миру в регіоні.
  • Візит Орбана до Росії без попереднього погодження з Європейською комісією викликав обурення з боку міжнародної спільноти.

Орбан у Кремлі. Як це коментує влада України

Українські дипломати звертають увагу на те, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене Віктором Орбаном без погодження чи координації з Україною.

МЗС вимагає від глави угорського уряду, щоб не було "жодних домовленостей про Україну без України".

У відомстві нагадали, що всі партнери та союзники Києва повинні дотримуватися цієї вимоги.

Окрім того, у міністерстві підкреслили, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається "формула миру" українського лідера Володимира Зеленського.

Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН, — йдеться в заяві МЗС.

На переконання українських дипломатів, формат Саміту миру є головною платформою для пошуку шляхів відновлення справедливого миру.

Також наголошується, що Київ готовий продовжувати роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту премʼєр-міністра Угорщини до Києва.

Що важливо знати про візит Орбана в Росію

5 липня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі угорського лідера Віктора Орбана для переговорів, зокрема й про Україну.

Варто зазначити, що нелегітимний президент РФ розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

За словами спікера уряду Угорщини, Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії".

Що важливо розуміти, його візит до Росії відбувається всього за кілька днів після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Орбан не інформував Європейську комісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з нею.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан прибув до Москви для зустрічі з Путіним після переговорів з Зеленським — відео
Орбан і Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін почав зустріч з Орбаном згадкою про "перемовини" з Україною
Орбан та Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Столтенберг, Каллас і Фіала жорстко відреагували на візит Орбана до Росії
Орбан та Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?