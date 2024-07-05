Зустріч Путіна та Орбана. Україна висунула вимогу прем'єру Угорщини

МЗС України офіційно відреагувало на візит угорського лідера Віктора Орбана до Москви для перемовин з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

Орбан у Кремлі. Як це коментує влада України

Українські дипломати звертають увагу на те, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене Віктором Орбаном без погодження чи координації з Україною.

МЗС вимагає від глави угорського уряду, щоб не було "жодних домовленостей про Україну без України".

У відомстві нагадали, що всі партнери та союзники Києва повинні дотримуватися цієї вимоги.

Окрім того, у міністерстві підкреслили, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається "формула миру" українського лідера Володимира Зеленського.

Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН, — йдеться в заяві МЗС. Поширити

На переконання українських дипломатів, формат Саміту миру є головною платформою для пошуку шляхів відновлення справедливого миру.

Також наголошується, що Київ готовий продовжувати роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту премʼєр-міністра Угорщини до Києва.

Що важливо знати про візит Орбана в Росію

5 липня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі угорського лідера Віктора Орбана для переговорів, зокрема й про Україну.

Варто зазначити, що нелегітимний президент РФ розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

За словами спікера уряду Угорщини, Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії".

Що важливо розуміти, його візит до Росії відбувається всього за кілька днів після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Орбан не інформував Європейську комісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з нею.