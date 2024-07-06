Між Угорщиною та Німеччиною спалахнув конфлікт на тлі зустрічі Орбана та Путіна

Угорська влада образилася на офіційний Берлін за те, що той розкритикував прем'єра країни Віктора Орбана на тлі його візиту до Росії.

Що відомо про нову напругу у відносинах між Німеччиною та Угорщиною

Як вдалося дізнатися журналістам, офіційний Будапешт неочікувано скасував заплановану на 8 липня зустріч між міністрами закордонних справ Угорщини та Німеччини.

Що важливо розуміти, це сталося одразу після того, як канцлер ФРН Олаф Шольц розкритикував угорського прем'єра Віктора Орбана за його зустріч з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

Цю інформацію уже підтвердив спікер німецького дипломатичного відомства.

Офіційний Берлін обурив той факт, що Будапешт скасував зустріч між главами МЗС без попередження.

Необхідна серйозна й чесна дискусія після того, як прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся 5 липня з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, — заявив речник МЗС ФРН. Поширити

За його словами, через образу Будапешта зустріч глав дипломатій Угорщини та Німеччини доведеться провести пізніше.

Зустріч Орбана та Путіна у Москві. Що важливо знати

5 липня відбулися офіційні перемовини нелегітимного президента РФ Володимира Путіна та угорського лідера Віктора Орбана у Кремлі.

Що важливо розуміти, російський диктатор розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

Офіційний Будапешт продовжує запевняти, Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії".

Примітно, що його візит до Росії відбувається всього за кілька днів після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Угорський прем’єр не повідомляв Європейську комісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з нею.