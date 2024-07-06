Между Венгрией и Германией вспыхнул конфликт на фоне встречи Орбана и Путина

Венгерские власти обиделись на официальный Берлин за то, что тот подверг критике премьера страны Виктора Орбана на фоне его визита в Россию.
Главные тезисы
- Переговоры Орбана с Путиным в Кремле спровоцировали новое напряжение в отношениях между Венгрией и Германией.
- Венгрия не согласилась с критикой визита в Россию, утверждая, что это часть ее “миротворческой миссии”.
- Орбан бросил вызов всей Европе, отправившись на переговоры к диктатору Путину.
Что известно о новом напряжении в отношениях между Германией и Венгрией
Как удалось узнать журналистам, официальный Будапешт неожиданно для всех отменил запланированную на 8 июля встречу между министрами иностранных дел Венгрии и Германии.
Что важно понимать, это произошло сразу после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике венгерского премьера Виктора Орбана за его встречу с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.
Эту информацию уже подтвердил спикер германского дипломатического ведомства.
Официальный Берлин возмутил тот факт, что Будапешт отменил встречу между главами МИД без предупреждения.
По его словам, из-за обиды Будапешта встречу глав дипломатий Венгрии и Германии придется провести позже.
Встреча Орбана и Путина в Москве. Что важно знать
5 июля прошли официальные переговоры нелегитимного президента РФ Владимира Путина и венгерского лидера Виктора Орбана в Кремле.
Что важно понимать, российский диктатор начал встречу упоминанием ультиматума для Киева.
Официальный Будапешт продолжает уверять, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии".
Примечательно, что его визит в Россию проходит всего через несколько дней после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Венгерский премьер не сообщал Европейской комиссии о своих планах посетить Москву и не координировал свои действия с ней.
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