Венгерские власти обиделись на официальный Берлин за то, что тот подверг критике премьера страны Виктора Орбана на фоне его визита в Россию.

Что известно о новом напряжении в отношениях между Германией и Венгрией

Как удалось узнать журналистам, официальный Будапешт неожиданно для всех отменил запланированную на 8 июля встречу между министрами иностранных дел Венгрии и Германии.

Что важно понимать, это произошло сразу после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике венгерского премьера Виктора Орбана за его встречу с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

Эту информацию уже подтвердил спикер германского дипломатического ведомства.

Официальный Берлин возмутил тот факт, что Будапешт отменил встречу между главами МИД без предупреждения.

Необходима серьезная и честная дискуссия после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан встретился 5 июля с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве, — заявил спикер МИД ФРГ. Поделиться

По его словам, из-за обиды Будапешта встречу глав дипломатий Венгрии и Германии придется провести позже.

Встреча Орбана и Путина в Москве. Что важно знать

5 июля прошли официальные переговоры нелегитимного президента РФ Владимира Путина и венгерского лидера Виктора Орбана в Кремле.

Что важно понимать, российский диктатор начал встречу упоминанием ультиматума для Киева.

Официальный Будапешт продолжает уверять, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии".

Примечательно, что его визит в Россию проходит всего через несколько дней после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Венгерский премьер не сообщал Европейской комиссии о своих планах посетить Москву и не координировал свои действия с ней.