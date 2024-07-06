По убеждению аналитиков из Института изучения войны (ISW), заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о завершении развязанной Россией преступной войны против Украины свидетельствуют только о его желании окончательно уничтожить украинскую государственность.

Как Путин стремится уничтожить Украину, предлагая коварный мир

Отмечается, что кремлевский диктатор использовал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля, чтобы продемонстрировать свой отказ от временного прекращения огня и начала переговоров в пользу якобы окончательного завершения войны, отвечающего его целям по уничтожению украинской государственности.

Путин заявил, что соглашение между Россией и Украиной не должно привести к временному прекращению огня, поскольку это позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться, и что Россия выступает за "полное" и "окончательное" прекращение конфликта, отмечают аналитики. Поделиться

Они подчеркнули, что Путин требует перехода под контроль страны-агрессорки оккупированных украинских территорий и капитуляции украинской армии.

Аналитики напомнят, что с начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину кремлевский диктатор постоянно утверждает необходимость "демилитаризации", что лишит Украину возможности сопротивляться российской агрессии.

В ISW убеждены, что в случае капитуляции Украины Путин использует это для смены демократически избранной власти и замены ее пророссийски настроенными подконтрольными Кремлю марионетками.

Как Украина может помешать реализации коварных планов Путина

Аналитики также считают, что контрнаступательные операции ВСУ и освобождение оккупированных армией РФ территорий остаются наиболее эффективным способом убедить Путина в невозможности достижения желаемого для него результата.

В ISW также добавляют, что уверенность Путина в состоянии принудить Украину к капитуляции основана на убеждении, что украинские военные неспособны проводить большие и успешные контрнаступательные операции.

Эксперты подчеркивают, что Запад должен поспешить оказать Украине необходимую поддержку для проведения контрнаступательных операций, чтобы отменить расчеты Путина и избежать затягивания войны больше, чем необходимо для обеспечения мира, приемлемого для Украины и ее партнеров.