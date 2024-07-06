По убеждению аналитиков из Института изучения войны (ISW), заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о завершении развязанной Россией преступной войны против Украины свидетельствуют только о его желании окончательно уничтожить украинскую государственность.
Главные тезисы
- Путин имеет коварный план уничтожения украинской государственности с требованиями к полной капитуляции и контролю над оккупированными территориями.
- Наступательные военные операции и поддержка Запада могут помешать реализации агрессивных планов Путина.
- Путин использует подконтрольных марионеток для смены власти в Украине, угрожая демократии в стране.
- Наступательные операции ВСУ могут убедить Путина в невозможности достижения своих целей и предотвратить расширение войны.
- Поддержка Украины Западом является ключевой для обеспечения безопасности региона и предотвращения агрессии России.
Как Путин стремится уничтожить Украину, предлагая коварный мир
Отмечается, что кремлевский диктатор использовал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля, чтобы продемонстрировать свой отказ от временного прекращения огня и начала переговоров в пользу якобы окончательного завершения войны, отвечающего его целям по уничтожению украинской государственности.
Они подчеркнули, что Путин требует перехода под контроль страны-агрессорки оккупированных украинских территорий и капитуляции украинской армии.
Аналитики напомнят, что с начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину кремлевский диктатор постоянно утверждает необходимость "демилитаризации", что лишит Украину возможности сопротивляться российской агрессии.
В ISW убеждены, что в случае капитуляции Украины Путин использует это для смены демократически избранной власти и замены ее пророссийски настроенными подконтрольными Кремлю марионетками.
Как Украина может помешать реализации коварных планов Путина
Аналитики также считают, что контрнаступательные операции ВСУ и освобождение оккупированных армией РФ территорий остаются наиболее эффективным способом убедить Путина в невозможности достижения желаемого для него результата.
В ISW также добавляют, что уверенность Путина в состоянии принудить Украину к капитуляции основана на убеждении, что украинские военные неспособны проводить большие и успешные контрнаступательные операции.
Эксперты подчеркивают, что Запад должен поспешить оказать Украине необходимую поддержку для проведения контрнаступательных операций, чтобы отменить расчеты Путина и избежать затягивания войны больше, чем необходимо для обеспечения мира, приемлемого для Украины и ее партнеров.
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