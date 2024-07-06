На переконання аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо завершення розв'язаної Росією злочинної війни проти України свідчать тільки про його бажання остаточно знищити українську державність.

Як Путін прагне знищити Україну, пропонуючи підступний “мир”

Зазначається, що кремлівський диктатор використав зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня, щоб продемонструвати свою відмову від тимчасового припинення вогню та початку переговорів на користь нібито остаточного завершення війни, що відповідає його цілям зі знищення української державності.

Путін заявив, що угода між Росією та Україною не повинна призвести до тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтися, і що Росія виступає за "повне" та "остаточне" припинення конфлікту, - зазначають аналітики. Поширити

Вони підкреслили, що Путін вимагає переходу під контроль країни-агресорки окупованих українських територій і капітуляції української армії.

Аналітики нагадають, що від початку масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну кремлівський диктатор постійно твердить про необхідність “демілітаризації”, що позбавить Україну змоги чинити опір російській агресії.

В ISW переконані, що у разі капітуляції України Путін використає це для зміни демократично обраної влади та заміни її проросійськи налаштованими підконтрольними Кремлю маріонетками.

Як Україна може завадити реалізації підступних планів Путіна

Аналітики також вважають, що контрнаступальні операції ЗСУ та звільнення окупованих армією РФ територій залишаються найбільш ефективним способом переконати Путіна у неможливості досягнення бажаного для нього результату.

В ISW також додають, що впевненість Путіна у змозі примусити Україну до капітуляції базується на переконанні, що українські військові нездатні проводити великі та успішні контрнаступальні операції.

Експерти підкреслюють, що Захід має поспішити надати Україні необхідну підтримку для проведення контрнаступальних операцій, щоб скасувати розрахунки Путіна та уникнути затягування війни більше, ніж це необхідно для забезпечення миру, прийнятного для України та її партнерів.