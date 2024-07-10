Партнеры Украины из стран-членов НАТО рассматривают варианты защиты военной и другой помощи Киеву на случай, если республиканец Дональд Трамп победит на президентских выборах в США.

Как Трамп может угрожать помощи Украине со стороны НАТО

Журналисты и аналитики издания отмечают, что Трамп неоднократно заявлял о якобы возможности завершить развязанную Россией преступную войну против Украины "в течение 24 часов".

В частности, западные партнеры опасаются, что Трамп начнет принуждать Украину к капитуляции, а Россия сохранит за собой контроль над оккупированными украинскими территориями, включая Крым.

При этом Трамп может угрожать Украине полным прекращением военной помощи.

По словам военного эксперта Густава Гресселя из берлинского аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям", командование НАТО в Висбадене, возглавляемое США, с ноября 2022 года координирует поставки вооружений Украине.

14 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что Альянс откроет штаб-квартиру для международной координации поставок оружия в Украину.

До сих пор страны-члены НАТО и промышленность добровольно информировали возглавляемое США командование по поставкам. Теперь это станет более обязательным и институционализированным в рамках НАТО, отмечает Грессель. Поделиться

Как НАТО может защитить военную помощь Украине от Трампа

Аналитик подчеркнул, что военная помощь Украине должна быть защищена от попыток Трампа приостановить ее.

Это может в любой момент закрыть американское командование одним росчерком пера. Один указ – и его больше нет. Но чтобы закрыть натовское командование, нужно решение альянса, а его так просто не получишь, – подчеркивает Грессель. Поделиться

По информации представителя НАТО, если Трамп прекратит помощь Украине, американское командование в Висбадене будет заменено на французских, немецких или британских военных и продолжит действовать.