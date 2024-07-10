НАТО хочет уберечь помощь Украине на случай президентства Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

НАТО хочет уберечь помощь Украине на случай президентства Трампа

Дональд Трамп
Читати українською
Источник:  Bild

Партнеры Украины из стран-членов НАТО рассматривают варианты защиты военной и другой помощи Киеву на случай, если республиканец Дональд Трамп победит на президентских выборах в США.

Главные тезисы

  • НАТО рассматривает варианты защиты военной и другой помощи Украине на случай президентства Трампа, чтобы предотвратить возможные угрозы и принуждение к капитуляции.
  • Координация поставок вооружений становится более обязательной и институционализированной в рамках НАТО для обеспечения безопасности Украины.
  • Трамп может угрожать полным прекращением военной помощи Украине, что подталкивает НАТО к усилению защиты и составлению коллективных решений.
  • Аналитики подчеркивают необходимость защиты военной помощи Украине от возможных атак со стороны Трампа.
  • Если помощь Украине будет прекращена, американское командование в Висбадене может быть заменено на французских, немецких или британских военных, чтобы продолжить действовать в интересах безопасности.

Как Трамп может угрожать помощи Украине со стороны НАТО

Журналисты и аналитики издания отмечают, что Трамп неоднократно заявлял о якобы возможности завершить развязанную Россией преступную войну против Украины "в течение 24 часов".

В частности, западные партнеры опасаются, что Трамп начнет принуждать Украину к капитуляции, а Россия сохранит за собой контроль над оккупированными украинскими территориями, включая Крым.

При этом Трамп может угрожать Украине полным прекращением военной помощи.

По словам военного эксперта Густава Гресселя из берлинского аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям", командование НАТО в Висбадене, возглавляемое США, с ноября 2022 года координирует поставки вооружений Украине.

14 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что Альянс откроет штаб-квартиру для международной координации поставок оружия в Украину.

До сих пор страны-члены НАТО и промышленность добровольно информировали возглавляемое США командование по поставкам. Теперь это станет более обязательным и институционализированным в рамках НАТО, отмечает Грессель.

Как НАТО может защитить военную помощь Украине от Трампа

Аналитик подчеркнул, что военная помощь Украине должна быть защищена от попыток Трампа приостановить ее.

Это может в любой момент закрыть американское командование одним росчерком пера. Один указ – и его больше нет. Но чтобы закрыть натовское командование, нужно решение альянса, а его так просто не получишь, – подчеркивает Грессель.

По информации представителя НАТО, если Трамп прекратит помощь Украине, американское командование в Висбадене будет заменено на французских, немецких или британских военных и продолжит действовать.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Чехии спрогнозировал сроки вступления Украины в НАТО
Петр Павел
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Западные аналитики назвали причины для предоставления Украине членства в НАТО
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Саммит НАТО в Вашингтоне. Зеленский назвал приоритетные вопросы для Украины
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?