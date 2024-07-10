Партнеры Украины из стран-членов НАТО рассматривают варианты защиты военной и другой помощи Киеву на случай, если республиканец Дональд Трамп победит на президентских выборах в США.
Главные тезисы
- НАТО рассматривает варианты защиты военной и другой помощи Украине на случай президентства Трампа, чтобы предотвратить возможные угрозы и принуждение к капитуляции.
- Координация поставок вооружений становится более обязательной и институционализированной в рамках НАТО для обеспечения безопасности Украины.
- Трамп может угрожать полным прекращением военной помощи Украине, что подталкивает НАТО к усилению защиты и составлению коллективных решений.
- Аналитики подчеркивают необходимость защиты военной помощи Украине от возможных атак со стороны Трампа.
- Если помощь Украине будет прекращена, американское командование в Висбадене может быть заменено на французских, немецких или британских военных, чтобы продолжить действовать в интересах безопасности.
Как Трамп может угрожать помощи Украине со стороны НАТО
Журналисты и аналитики издания отмечают, что Трамп неоднократно заявлял о якобы возможности завершить развязанную Россией преступную войну против Украины "в течение 24 часов".
В частности, западные партнеры опасаются, что Трамп начнет принуждать Украину к капитуляции, а Россия сохранит за собой контроль над оккупированными украинскими территориями, включая Крым.
При этом Трамп может угрожать Украине полным прекращением военной помощи.
По словам военного эксперта Густава Гресселя из берлинского аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям", командование НАТО в Висбадене, возглавляемое США, с ноября 2022 года координирует поставки вооружений Украине.
14 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что Альянс откроет штаб-квартиру для международной координации поставок оружия в Украину.
Как НАТО может защитить военную помощь Украине от Трампа
Аналитик подчеркнул, что военная помощь Украине должна быть защищена от попыток Трампа приостановить ее.
По информации представителя НАТО, если Трамп прекратит помощь Украине, американское командование в Висбадене будет заменено на французских, немецких или британских военных и продолжит действовать.
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