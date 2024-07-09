Саммит НАТО в Вашингтоне. Зеленский назвал приоритетные вопросы для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Саммит НАТО в Вашингтоне. Зеленский назвал приоритетные вопросы для Украины

Владимир Зеленский
Зеленский
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9 июля в Вашингтоне начался саммит НАТО, на котором присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил ключевые вопросы, за которые он будет "биться" на Саммите.

Главные тезисы

  • Украина на саммите НАТО борется за усиление своей противовоздушной обороны и обсуждение возможного членства в Альянсе.
  • Президент Зеленский требует дополнительных гарантий безопасности для Украины, включая оружие, финансовую и политическую поддержку.
  • На саммите возможна встреча Зеленского с американским президентом Байденом, а также согласование значительного пакета помощи для Украины.
  • Украина делает все возможное для защиты от российской агрессии и поддержки со стороны своих партнеров на саммите НАТО.
  • Основные темы саммита включают в себя вопросы об укреплении безопасности Украины, предоставлении новых вооружений и возможности будущего членства в НАТО.

Зеленский напомнил о приоритетах Украины на саммите НАТО

На саммите НАТО Украина будет бороться за предоставление ей большего количества систем ПВО, самолетов F-16, а также дополнительные гарантии безопасности.

Об этом заявил Зеленский в видеообращении.

Сейчас — Вашингтон. Сегодня начинается саммит НАТО. Сражаемся за большее количество ПВО для Украины. Я уверен, что будет. Сражаемся за большее количество самолетов. F-16. Мы боремся, чтобы были. Сражаемся за дополнительные гарантии безопасности для Украины — это оружие и финансы, политическая поддержка. Сражаемся за необходимые решительные действия Америки и Европы — то, что укрепит наших воинов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он подчеркнул, что Украина делает и всегда будет делать все, чтобы российский террор проиграл. Президент отметил, что нужно не только Украине, а всем — "буквально каждому партнеру и всем народам".

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 9 июля прибыли в Вашингтон. Там сегодня начинается саммит НАТО.

Саммит НАТО в Вашингтоне

С 9 по 11 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Одним из главных вопросов повестки дня встречи 32 лидеров государств-членов будет Украина.

Как ранее анонсировалось, на саммите может быть принято решение об усилении украинской противовоздушной обороны, а также обсуждать будущее членство Украины в Альянсе.

Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, на саммите в Вашингтоне также планируется согласовать значительный пакет помощи для Украины.

Кроме того, на полях саммита возможна встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. По крайней мере, к такой встрече идет подготовка в Белом доме.

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