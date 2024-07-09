Саммит НАТО в Вашингтоне. Зеленский назвал приоритетные вопросы для Украины

9 июля в Вашингтоне начался саммит НАТО, на котором присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил ключевые вопросы, за которые он будет "биться" на Саммите.
Главные тезисы
- Украина на саммите НАТО борется за усиление своей противовоздушной обороны и обсуждение возможного членства в Альянсе.
- Президент Зеленский требует дополнительных гарантий безопасности для Украины, включая оружие, финансовую и политическую поддержку.
- На саммите возможна встреча Зеленского с американским президентом Байденом, а также согласование значительного пакета помощи для Украины.
- Украина делает все возможное для защиты от российской агрессии и поддержки со стороны своих партнеров на саммите НАТО.
- Основные темы саммита включают в себя вопросы об укреплении безопасности Украины, предоставлении новых вооружений и возможности будущего членства в НАТО.
Зеленский напомнил о приоритетах Украины на саммите НАТО
На саммите НАТО Украина будет бороться за предоставление ей большего количества систем ПВО, самолетов F-16, а также дополнительные гарантии безопасности.
Об этом заявил Зеленский в видеообращении.
Он подчеркнул, что Украина делает и всегда будет делать все, чтобы российский террор проиграл. Президент отметил, что нужно не только Украине, а всем — "буквально каждому партнеру и всем народам".
Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 9 июля прибыли в Вашингтон. Там сегодня начинается саммит НАТО.
Саммит НАТО в Вашингтоне
Как ранее анонсировалось, на саммите может быть принято решение об усилении украинской противовоздушной обороны, а также обсуждать будущее членство Украины в Альянсе.
Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, на саммите в Вашингтоне также планируется согласовать значительный пакет помощи для Украины.
Кроме того, на полях саммита возможна встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. По крайней мере, к такой встрече идет подготовка в Белом доме.
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