Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО — видео

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в Соединенных Штатах Америки. Там сегодня начинается саммит НАТО.

Что известно о визите Зеленского в Вашингтон

Перед началом саммита Зеленский с первой леди возложили венки к памятнику жертвам Голодомора и встретились с местным украинским обществом.

Отметим, что в Вашингтоне с 9 по 11 июля состоится саммит НАТО. Одним из главных вопросов на нем станет поддержка Украины. В частности, ожидается решение об усилении украинского ПВО.

Саммит НАТО в Вашингтоне

На этой неделе с 9 по 11 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Одним из главных вопросов повестки дня встречи 32 лидеров государств-членов будет Украина.

Как ранее анонсировалось, на саммите может быть принято решение об усилении украинской противовоздушной обороны, а также обсуждать будущее членство Украины в Альянсе.

Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, на саммите в Вашингтоне также планируется согласовать значительный пакет помощи для Украины.

Кроме того, на полях саммита возможна встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. По крайней мере, к такой встрече идет подготовка в Белом доме.