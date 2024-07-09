Зеленський прибув до Вашингтона для участі в саміті НАТО — відео

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, що в Сполучених Штатах Америки.Там сьогодні розпочинається саміт НАТО.
Головні тези:
- На саміті НАТО у Вашингтоні обговорюватимуть питання підтримки України, включаючи посилення української протиповітряної оборони та майбутнє членство в Альянсі.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про узгодження значного пакета допомоги для України на саміті.
- На полях заходу можлива зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом, на яку йде підготовка в Білому домі.
- Саміт НАТО у Вашингтоні триватиме з 9 по 11 липня і стане важливою подією для української дипломатії та безпеки.
Що відомо про візит Зеленського до Вашингтона
Перед початком саміту Зеленський з першою леді поклали вінки до пам’ятника жертвам Голодомору та зустрілися з місцевою українською громадою.
Зауважимо, у Вашингтоні з 9 по 11 липня відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань на ньому буде стане підтримка України. Зокрема, очікується рішення щодо посилення української ППО.
Саміт НАТО у Вашингтоні
Цього тижня, з 9 по 11 липня, у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань порядку денного зустрічі 32 лідерів держав-членів буде Україна.
Як раніше анонсувалося, на саміті може бути ухвалене рішення про посилення української протиповітряної оборони, а також буде обговорюватися майбутнє членство України в Альянсі.
Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, на саміті у Вашингтоні також планують узгодити значний пакет допомоги для України.
Крім того, на полях саміту можлива зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. Принаймні, до такої зустрічі йде підготовка в Білому домі.
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