Саміт НАТО у Вашингтоні. Зеленський назвав пріоритетні питання для України

9 липня у Вашингтоні почався саміт НАТО, на якому буде присутній президент України Володимир Зеленський. Очільник держави наголосив на ключових питаннях, за які він “битиметься” на Саміті.

Зеленський нагадав про пріоритети України на саміті НАТО

На саміті НАТО Україна боротиметься за надання їй більшої кількості систем ППО, літаків F-16, а також додаткові гарантії безпеки.

Про це заявив Зеленський у відеозверненні.

Зараз – Вашингтон. Сьогодні починається саміт НАТО. Б’ємося за більшу кількість ППО для України. Я впевнений, що буде. Б’ємося за більшу кількість літаків. F-16. Ми боремося, щоб були. Б’ємося за додаткові гарантії безпеки для України – а це зброя й фінанси, політична підтримка. Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи – те, що зміцнить наших воїнів. Володимир Зеленський Президент України

Він наголосив, що Україна робить і завжди буде робити все, щоб російський терор програв. Президент зазначив, що потрібно не лише Україні, а всім - "буквально кожному партнеру та усім народам".

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 9 липня прибули до Вашингтона.Там сьогодні розпочинається саміт НАТО.

Саміт НАТО у Вашингтоні

З 9 по 11 липня, у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань порядку денного зустрічі 32 лідерів держав-членів буде Україна. Поширити

Як раніше анонсувалося, на саміті може бути ухвалене рішення про посилення української протиповітряної оборони, а також буде обговорюватися майбутнє членство України в Альянсі.

Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, на саміті у Вашингтоні також планують узгодити значний пакет допомоги для України.

Крім того, на полях саміту можлива зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. Принаймні, до такої зустрічі йде підготовка в Білому домі.