Саміт НАТО у Вашингтоні. Зеленський назвав пріоритетні питання для України

9 липня у Вашингтоні почався саміт НАТО, на якому буде присутній президент України Володимир Зеленський. Очільник держави наголосив на ключових питаннях, за які він “битиметься” на Саміті.
Головні тези:
- Україна на саміті НАТО бореться за отримання більшої кількості систем ППО та літаків F-16.
- Володимир Зеленський вимагає додаткових гарантій безпеки для України, включаючи зброю, фінансову підтримку та політичну підтримку.
- Одним із головних питань на саміті НАТО — Україна, зокрема можливе посилення української протиповітряної оборони та обговорення майбутнього членства в Альянсі.
- На полях саміту можлива зустріч Зеленського з американським президентом Джо Байденом.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про узгодження значного пакету допомоги для України на саміті у Вашингтоні.
Зеленський нагадав про пріоритети України на саміті НАТО
На саміті НАТО Україна боротиметься за надання їй більшої кількості систем ППО, літаків F-16, а також додаткові гарантії безпеки.
Про це заявив Зеленський у відеозверненні.
Він наголосив, що Україна робить і завжди буде робити все, щоб російський терор програв. Президент зазначив, що потрібно не лише Україні, а всім - "буквально кожному партнеру та усім народам".
Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 9 липня прибули до Вашингтона.Там сьогодні розпочинається саміт НАТО.
Саміт НАТО у Вашингтоні
Як раніше анонсувалося, на саміті може бути ухвалене рішення про посилення української протиповітряної оборони, а також буде обговорюватися майбутнє членство України в Альянсі.
Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, на саміті у Вашингтоні також планують узгодити значний пакет допомоги для України.
Крім того, на полях саміту можлива зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. Принаймні, до такої зустрічі йде підготовка в Білому домі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-