Саміт НАТО у Вашингтоні. Зеленський назвав пріоритетні питання для України
Категорія
Україна
Дата публікації

Саміт НАТО у Вашингтоні. Зеленський назвав пріоритетні питання для України

Володимир Зеленський
Зеленський

9 липня у Вашингтоні почався саміт НАТО, на якому буде присутній президент України Володимир Зеленський. Очільник держави наголосив на ключових питаннях, за які він “битиметься” на Саміті.

Головні тези:

  • Україна на саміті НАТО бореться за отримання більшої кількості систем ППО та літаків F-16.
  • Володимир Зеленський вимагає додаткових гарантій безпеки для України, включаючи зброю, фінансову підтримку та політичну підтримку.
  • Одним із головних питань на саміті НАТО — Україна, зокрема можливе посилення української протиповітряної оборони та обговорення майбутнього членства в Альянсі.
  • На полях саміту можлива зустріч Зеленського з американським президентом Джо Байденом.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про узгодження значного пакету допомоги для України на саміті у Вашингтоні.

Зеленський нагадав про пріоритети України на саміті НАТО

На саміті НАТО Україна боротиметься за надання їй більшої кількості систем ППО, літаків F-16, а також додаткові гарантії безпеки.

Про це заявив Зеленський у відеозверненні.

Зараз – Вашингтон. Сьогодні починається саміт НАТО. Б’ємося за більшу кількість ППО для України. Я впевнений, що буде. Б’ємося за більшу кількість літаків. F-16. Ми боремося, щоб були. Б’ємося за додаткові гарантії безпеки для України – а це зброя й фінанси, політична підтримка. Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи – те, що зміцнить наших воїнів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він наголосив, що Україна робить і завжди буде робити все, щоб російський терор програв. Президент зазначив, що потрібно не лише Україні, а всім - "буквально кожному партнеру та усім народам".

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 9 липня прибули до Вашингтона.Там сьогодні розпочинається саміт НАТО.

Саміт НАТО у Вашингтоні

З 9 по 11 липня, у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань порядку денного зустрічі 32 лідерів держав-членів буде Україна.

Як раніше анонсувалося, на саміті може бути ухвалене рішення про посилення української протиповітряної оборони, а також буде обговорюватися майбутнє членство України в Альянсі.

Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, на саміті у Вашингтоні також планують узгодити значний пакет допомоги для України.

Крім того, на полях саміту можлива зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. Принаймні, до такої зустрічі йде підготовка в Білому домі.

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