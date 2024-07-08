По убеждению аналитиков из Atlantic Council, США и страны ЕС будут чувствовать себя в большей безопасности при условии членства Украины в НАТО, чем в случае отказа предоставлять Киеву соответствующее приглашение.
Главные тезисы
- Членство Украины в НАТО обеспечит безопасность США и ЕС в контексте угрозы от России, считают западные аналитики.
- Предоставление Украине членства в НАТО способствует продолжительному миру и стабильности в евроатлантическом регионе.
- НАТО колеблется в приглашении Украины из-за опасений спровоцировать Россию, но аналитики убеждены, что с Украиной в НАТО Европа станет более стабильной и безопасной.
- Предоставление приглашения Украине вступить в НАТО может быть ключевым шагом к избежанию ядерной эскалации и обеспечению мира в регионе.
- Западные государства рассматривают предложение моста к НАТО для Украины как стратегический ход, который должен закончиться твердым приглашением к членству.
Почему США и ЕС будут чувствовать себя безопаснее при условии членства Украины в НАТО
В Atlantic Council подчеркивают, что ключевыми темами предстоящего саммита Альянса в Вашингтоне будут продолжение развязанной Россией преступной войны против Украины и будущее членство страны в НАТО.
Многие на Западе считают, что разговоры о предоставлении Украине членства в Альянсе слишком опасны, однако страны НАТО будут чувствовать себя безопаснее именно при условии предоставления Украине приглашения на вступление.
Во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году страны-члены НАТО заявили, что Украина присоединится в некоторое неопределенное время в будущем.
На прошлогоднем саммите в Вильнюсе союзники подтвердили свои обязательства в 2008 году, добавив тавтологическое объяснение, что они "отправят приглашение Украине присоединиться к Альянсу только тогда, когда государства-члены согласятся и будут выполнены условия".
Ожидается, что на саммите Альянса в Вашингтоне Украине предложат путь к членству.
Это предполагает ряд мер, включая усиление роли Альянса в координации военной помощи Украине, а также гарантии долгосрочной поддержки.
Кроме того, отдельные члены НАТО могут предоставить Украине обещания по инвестициям в оборонный сектор.
Однако аналитики Atlantic Council подчеркивают, что эти шаги все равно не сравнимы с предоставлением приглашения на членство.
Чего боится НАТО в вопросе приглашения Украины к членству
Отмечается, что нерешительность решения приглашения Украины на вступление в НАТО связана с тем, что это будет означать для действующих членов Альянса, в частности, для США.
В НАТО опасаются таким образом спровоцировать Россию. В Альянсе не могут решить распространяться ли на Украину 5 статья после предоставления такого приглашения и че не будет означать это прямое вступление Альянса в развязанную Россией преступную войну.
По мнению подавляющего большинства западных аналитиков, в случае приглашения Украины в НАТО, Россия не решится на еще большую эскалацию.
Аналитики подчеркивают, что с Украиной в НАТО Европа более стабильна и безопасна.
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