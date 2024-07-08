Западные аналитики назвали причины для предоставления Украине членства в НАТО
Категория
Политика
Дата публикации

Западные аналитики назвали причины для предоставления Украине членства в НАТО

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский
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Источник:  The Atlantic Council

По убеждению аналитиков из Atlantic Council, США и страны ЕС будут чувствовать себя в большей безопасности при условии членства Украины в НАТО, чем в случае отказа предоставлять Киеву соответствующее приглашение.

Главные тезисы

  • Членство Украины в НАТО обеспечит безопасность США и ЕС в контексте угрозы от России, считают западные аналитики.
  • Предоставление Украине членства в НАТО способствует продолжительному миру и стабильности в евроатлантическом регионе.
  • НАТО колеблется в приглашении Украины из-за опасений спровоцировать Россию, но аналитики убеждены, что с Украиной в НАТО Европа станет более стабильной и безопасной.
  • Предоставление приглашения Украине вступить в НАТО может быть ключевым шагом к избежанию ядерной эскалации и обеспечению мира в регионе.
  • Западные государства рассматривают предложение моста к НАТО для Украины как стратегический ход, который должен закончиться твердым приглашением к членству.

Почему США и ЕС будут чувствовать себя безопаснее при условии членства Украины в НАТО

В Atlantic Council подчеркивают, что ключевыми темами предстоящего саммита Альянса в Вашингтоне будут продолжение развязанной Россией преступной войны против Украины и будущее членство страны в НАТО.

Многие на Западе считают, что разговоры о предоставлении Украине членства в Альянсе слишком опасны, однако страны НАТО будут чувствовать себя безопаснее именно при условии предоставления Украине приглашения на вступление.

Членство Украины было бы фундаментальным для длительного мира и стабильности в евроатлантическом регионе, что принесет пользу как Украине, так и НАТО, убеждены в Atlantic Council.

Во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году страны-члены НАТО заявили, что Украина присоединится в некоторое неопределенное время в будущем.

На прошлогоднем саммите в Вильнюсе союзники подтвердили свои обязательства в 2008 году, добавив тавтологическое объяснение, что они "отправят приглашение Украине присоединиться к Альянсу только тогда, когда государства-члены согласятся и будут выполнены условия".

Ожидается, что на саммите Альянса в Вашингтоне Украине предложат путь к членству.

Это предполагает ряд мер, включая усиление роли Альянса в координации военной помощи Украине, а также гарантии долгосрочной поддержки.

Кроме того, отдельные члены НАТО могут предоставить Украине обещания по инвестициям в оборонный сектор.

Однако аналитики Atlantic Council подчеркивают, что эти шаги все равно не сравнимы с предоставлением приглашения на членство.

Чего боится НАТО в вопросе приглашения Украины к членству

Отмечается, что нерешительность решения приглашения Украины на вступление в НАТО связана с тем, что это будет означать для действующих членов Альянса, в частности, для США.

В НАТО опасаются таким образом спровоцировать Россию. В Альянсе не могут решить распространяться ли на Украину 5 статья после предоставления такого приглашения и че не будет означать это прямое вступление Альянса в развязанную Россией преступную войну.

По мнению подавляющего большинства западных аналитиков, в случае приглашения Украины в НАТО, Россия не решится на еще большую эскалацию.

Аналитики подчеркивают, что с Украиной в НАТО Европа более стабильна и безопасна.

Этот вывод отвечает поведению России за последние полтора десятилетия. Путин был готов применить силу против стран вне НАТО, включая Грузию и Украину, но воздерживался от нападения на страны НАТО. Кроме того, в настоящее время некоторые обозреватели предполагают, что только у Запада главный стимул избежать ядерной эскалации в Украине. Но с Украиной в НАТО Путину также придется опасаться возможности ядерного конфликта, что заставит его быть гораздо более осторожным в отношениях с Украиной. На этой неделе западные государства могут предложить Украине мост к НАТО, но ради лучшего будущего для всего Североатлантического союза городов должен быть коротким, стальным и должен заканчиваться твердым приглашением Украины присоединиться к НАТО, - объясняют аналитики.

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