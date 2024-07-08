На переконання аналітиків з Atlantic Council, США та країни ЄС почуватимуться у більшій безпеці за умови членства України в НАТО, ніж у разі відмови надавати Києву відповідне запрошення.

Чому США та ЄС почуватимуть себе безпечніше за умови членства України в НАТО

В Atlantic Council підкреслюють, що ключовими темами майбутнього саміту Альянсу у Вашингтоні будуть продовження розв’язаної Росією злочинної війни проти України та майбутнє членство країни у НАТО.

Багато хто на Заході вважає, що розмови про надання Україні членства в Альянсі занадто небезпечні, однак країни НАТО почуватимуться безпечніше саме за умови надання Україні запрошення на вступ.

Членство України було б фундаментальним для тривалого миру та стабільності в євроатлантичному регіоні, що принесе користь як Україні, так і НАТО, - переконані в Atlantic Council. Поширити

Під час саміту НАТО в Бухаресті у 2008 році країни-члени Альянсу заявили, що Україна приєднається у якийсь невизначений час у майбутньому.

На минулорічному саміті у Вільнюсі союзники підтвердили свої зобов’язання 2008 року, додавши тавтологічне пояснення, що вони "надішлють запрошення Україні приєднатися до Альянсу лише тоді, коли держави-члени погодяться і будуть виконані умови".

Очікується, що на цьогорічному саміті Альянсу у Вашингтоні Україні запропонують шлях до членства.

Це передбачає низку заходів, серед яких посилення ролі Альянсу у координації військової допомоги Україні, а також гарантії довгострокової підтримки.

Окрім цього окремі члени НАТО можуть надати Україні обіцянки щодо інвестицій в оборонний сектор.

Однак аналітики Atlantic Council підкреслюють, що ці кроки всеодно не можна порівняти із наданням запрошення на членство.

Чого боїться НАТО у питанні запрошення України до членства

Зазначається, що нерішучість із рішенням щодо надання запрошення Україні на вступ до НАТО пов’язана із тим, що це означатиме для чинних членів Альянсу, зокрема, для США.

У НАТО побоюються таким чином спровокувати Росію. У Альянсі не можуть вирішити чи поширюватиметься на Україну 5 стаття після надання такого запрошення і че не означатиме це прямий вступ Альянсу у розв’язану Росією злочинну війну.

На думку переважної більшості західних аналітиків, у разі запрошення України до НАТО Росія не наважиться на ще більшу ескалацію.

Аналітики наголошують, що з Україною в НАТО Європа більш стабільна та безпечна.