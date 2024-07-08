Західні аналітики назвали причини для надання Україні членства в НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Західні аналітики назвали причини для надання Україні членства в НАТО

Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський
Джерело:  The Atlantic Council

На переконання аналітиків з Atlantic Council, США та країни ЄС почуватимуться у більшій безпеці за умови членства України в НАТО, ніж у разі відмови надавати Києву відповідне запрошення. 

Головні тези:

  • Членство України в НАТО сприятиме більшій безпеці для США та ЄС у контексті загрози від Росії.
  • Західні аналітики вбачають у членстві України в НАТО можливість для тривалого миру та стабільності в євроатлантичному регіоні.
  • Надання Україні запрошення на вступ до НАТО вимагає внесення значних зусиль з боку країн-членів Альянсу, але сприятиме міжнародній безпеці в цілому.
  • Хоча питання надання членства Україні в НАТО має ризики та суперечки, аналітики вважають, що це крок уперед до більш безпечного майбутнього для регіону.
  • Пропозиція вступу України до НАТО має потенціал позитивно вплинути на відносини між країнами, але вимагає обережності та уваги до дипломатичних наслідків.

Чому США та ЄС почуватимуть себе безпечніше за умови членства України в НАТО

В Atlantic Council підкреслюють, що ключовими темами майбутнього саміту Альянсу у Вашингтоні будуть продовження розв’язаної Росією злочинної війни проти України та майбутнє членство країни у НАТО.

Багато хто на Заході вважає, що розмови про надання Україні членства в Альянсі занадто небезпечні, однак країни НАТО почуватимуться безпечніше саме за умови надання Україні запрошення на вступ.

Членство України було б фундаментальним для тривалого миру та стабільності в євроатлантичному регіоні, що принесе користь як Україні, так і НАТО, - переконані в Atlantic Council.

Під час саміту НАТО в Бухаресті у 2008 році країни-члени Альянсу заявили, що Україна приєднається у якийсь невизначений час у майбутньому.

На минулорічному саміті у Вільнюсі союзники підтвердили свої зобов’язання 2008 року, додавши тавтологічне пояснення, що вони "надішлють запрошення Україні приєднатися до Альянсу лише тоді, коли держави-члени погодяться і будуть виконані умови".

Очікується, що на цьогорічному саміті Альянсу у Вашингтоні Україні запропонують шлях до членства.

Це передбачає низку заходів, серед яких посилення ролі Альянсу у координації військової допомоги Україні, а також гарантії довгострокової підтримки.

Окрім цього окремі члени НАТО можуть надати Україні обіцянки щодо інвестицій в оборонний сектор.

Однак аналітики Atlantic Council підкреслюють, що ці кроки всеодно не можна порівняти із наданням запрошення на членство.

Чого боїться НАТО у питанні запрошення України до членства

Зазначається, що нерішучість із рішенням щодо надання запрошення Україні на вступ до НАТО пов’язана із тим, що це означатиме для чинних членів Альянсу, зокрема, для США.

У НАТО побоюються таким чином спровокувати Росію. У Альянсі не можуть вирішити чи поширюватиметься на Україну 5 стаття після надання такого запрошення і че не означатиме це прямий вступ Альянсу у розв’язану Росією злочинну війну.

На думку переважної більшості західних аналітиків, у разі запрошення України до НАТО Росія не наважиться на ще більшу ескалацію.

Аналітики наголошують, що з Україною в НАТО Європа більш стабільна та безпечна.

Цей висновок відповідає поведінці Росії за останні півтора десятиліття. Путін був готовий застосувати силу проти країн за межами НАТО, включаючи Грузію та Україну, але утримувався від нападу на країни НАТО. Крім того, наразі деякі оглядачі припускають, що лише Захід має головний стимул уникнути ядерної ескалації в Україні. Але з Україною в НАТО Путіну також доведеться побоюватися можливості ядерного конфлікту, що змусить його бути набагато обережнішим у відносинах з Україною. Цього тижня західні держави можуть запропонувати Україні міст до НАТО, але заради кращого майбутнього для всього Альянсу міст має бути коротким, сталевим й він має закінчуватися твердим запрошенням України приєднатися до НАТО, - пояснюють аналітики.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога для України. Чи змінилося ставлення громадян країн НАТО
Україна та НАТО
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін шукає способи помститися НАТО за підтримку України
путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Чехії спрогнозував терміни вступу України до НАТО
Петр Павел

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?